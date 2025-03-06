衛福部公布護理人員全年薪資 藍指自欺欺人

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（中央社記者劉冠廷、沈佩瑤台北6日電）國民黨團首席副書記長羅智強今天說，衛福部說護理師平均月薪可達7萬元，是自欺欺人的數字；國民黨立委陳菁徽也質疑，既然如衛福部所說的護理師薪資待遇如此好，為什麼大家還搶著要離職、急診室還會塞爆。

衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳接受媒體電訪說明，衛福部「護助e起來」平台主要是提供護理人員求職時參考用，以前護理人員只能問前輩，或是一家一家問，甚至入職了才知道，現在可以直接在網站看到各家醫院開出的薪資結構。

蔡淑鳳強調，網站上的護理薪資，是以全職護理人員的全年經常性薪資，加上非經常性薪資總額的平均月薪計算，經常性薪資如專業證照津貼、職務加給、學歷加給、工作獎金績效、膳食及交通費等，非經常性薪資則像是年終或三節獎金、生日禮金、留任獎金、久任獎金等，每家醫院護理人員有不同單位、不同班別、及職務等，該薪資是平均值，非代表每位護理個人。

國民黨團今天召開記者會，立委陳菁徽表示，衛福部發布護理師平均薪資數據，公職護理師年資1年以下在醫學中心可以達到新台幣7萬3000元、區域醫院可達到6萬6000元、地區醫院有6萬2000元，既然如衛福部所說的護理師薪資待遇如此之好，為什麼大家還搶著要離職、急診室還會塞爆。

陳菁徽指出，她接到各地護理師的反映，如某家醫院的門診護理師只有做白班，月薪僅3萬多元，若某月月薪超過5萬元，絕對是瘋狂的假日加班，用命換來的薪水。衛福部公布的數據是用非經常性的薪資灌水得來的，用美化過的數據，營造護理師高薪的假象，是不是現代版國王的新衣。

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國民黨團首席副書記長羅智強表示，衛福部說護理師平均月薪7萬元，拿這種自欺欺人的數字，是在欺負護理師、欺弄台灣人。優秀、辛苦的護理師因為身體被壓垮離職後，只會讓急診壅塞、人手不足的問題，更加嚴重，陷入惡性循環，拜託官員不要再說冷血的話、拿出冷血的數字。

國民黨立委王育敏也強調，急診壅塞就是體現出長期缺護理師的狀況持續惡化，根據最新的網路調查，有7成8民眾擔心護理師離職，導致醫療崩潰，衛福部應嚴肅看待、解決問題，但衛福部沒有真正想解決問題，只是透過灌水、美化數據來雲淡風輕。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140306