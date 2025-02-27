林靜儀發言惹議 國民黨團要求下台

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（中央社記者王承中台北27日電）衛生福利部次長林靜儀日前在社群軟體上討論醫院壅塞時，被指發言不當，國民黨團首席副書記長羅智強今天說，林靜儀的失言罄竹難書，國民黨團要求行政院長卓榮泰公開道歉，林靜儀立即辭職下台。

針對林靜儀討論醫院壅塞時的發言，行政院長卓榮泰25日表示，這是一句失言，政務人員心中一定要有國家、人民，要謹言慎行，他與閣員會互相檢討、提醒。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委賴士葆、陳菁徽等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，嚴厲譴責林靜儀，不思如何解決當前急診壅塞，護理人員大量流失的問題，根本不適格衛福部次長職務，強烈要求卓榮泰公開道歉，林靜儀立即下台。

羅智強表示，卓榮泰定調林靜儀是失言，會要求林靜儀檢討，結果林靜儀卻檢討社群網站留言醫師，稱「我不該對來路不明的譏諷文回應」，再次嗆留言的急診室醫師是「來路不明」，這就是林靜儀的檢討。

羅智強指出，林靜儀的失言罄竹難書，光是去年發生輸液不足事件時，林靜儀嗆求救的醫護「站著說話不腰疼」，發現失言後說要換腦袋，結果從大腦袋換成今天的無腦袋，繼續嗆急診室醫師。卓榮泰承諾會「押著」林靜儀公開向社會大眾誠心道歉，結果林靜儀的檢討卻是檢討急診室醫師。

羅智強表示，國民黨團對於此事要求很簡單，卓榮泰公開道歉，林靜儀辭職下台，為第一線搶救人命的醫護人員討公道，這種只會嗆醫護人員的官員，請早早下台，這是民進黨政府最起碼該有的責任感。

陳菁徽指出，過去林靜儀擔任立委時，曾經對著政府大聲疾呼，「長官嘴裡有空床，重症躺在急診室，流感疫情重症塞爆，政府責任在哪。」現在變成衛福部次長，竟然回應「呵呵，你這小腦袋」，前後相互對照，是否很諷刺。

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陳菁徽表示，很遺憾民進黨覺得民眾都是小腦袋，無論是花費8年新台幣530億元推動分級醫療制度，或12項護理人員整備計畫，護理人員仍不斷出走，影響全民就醫品質，而現在的民進黨政府，只剩下回嘴，沒有任何做事的功能。

賴士葆指出，各地區醫院急診室壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若未妥善解決，恐導致醫護人員大規模離職。但只見林靜儀以為自己還是立委，忙著在社群網路上回覆、發酸文，急診室壅塞、護理師出走的問題是否解決了。林靜儀失言應立即下台，卓榮泰應公開道歉。（編輯：翟思嘉）1140227