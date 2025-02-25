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林靜儀發言惹議 卓榮泰：這是失言、應謹言慎行

2025/2/25 18:06
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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北25日電）衛生福利部次長林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當，行政院長卓榮泰今天表示，這是一句失言，政務人員心中一定要有國家、人民，要謹言慎行，他對閣員會互相檢討、提醒。

林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當，她24日回應，溝通用語上會虛心檢討，但欲解決問題需加強落實分級醫療。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委羅智強質詢時問，「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變了嗎？」這句話是誰的名言；卓榮泰答詢時指出，「這不算名言，這是一句失言」，林靜儀有對外表示會檢討言行、也向所有民眾表達歉意。

卓榮泰說明，政務人員心中一定要有國家、人民，要謹言慎行，希望林靜儀以個人的專業來服務民眾，他對閣員會互相檢討、鼓勵、提醒，「這個我會做到」，會深深自我檢討。羅智強認為，要好好約束官員，林靜儀已多次失言，應誠心道歉。

此外，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇質詢時提到，林靜儀過去有許多失言，該不該下台以示負責。卓榮泰回應，這次失言相當嚴重，因此要好好安慰醫師，給予最多關懷照顧表示歉意，也希望衛福部長邱泰源和林靜儀執行內部業務時更加小心，他會再特別注意。

另外，羅智強提到世界棒球經典賽資格賽，第一場對西班牙時不幸落敗，希望今天扳回一城，但網路上有謠言說輸球是因為藍白刪預算，但民國114年預算是史上新高，且體育署今年預算比去年還多新台幣20億元。

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卓榮泰表示，體育署只有通刪的部分被刪業務費，「如果委員問我棒球打輸是不是刪預算，我會跟你說不是」，但刪業務費會讓很多業務無法進行，如果預算刪到讓政府窒礙難行，當然要據理力爭。

羅智強回應，如果預算真的不夠，就提出追加預算；卓榮泰表示，追加預算要符合預算法規定，現在還不是追加預算的時候，且外交部被刪國外旅費，「這樣合理嗎」。（編輯：張若瑤）1140225

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