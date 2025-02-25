急診壅塞 民眾黨團批三班護病比入法跳票

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（中央社記者郭建伸台北25日電）醫院急診壅塞問題延燒，民眾黨團總召黃國昌今天表示，總統賴清德曾承諾三班護病比制度入法，如今修法進度是0，根本是選前騙票選後忘記。他也質疑，衛福部次長林靜儀對醫護冷嘲熱諷，這種官員是否適任。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會。

黃國昌表示，台灣醫療急重症病房處在壅塞及人力吃緊的崩潰邊緣，第一線醫護人員背負無法負荷的重擔，但民進黨權貴還能在總統官邸烤肉同樂，不僅難過也令人憤怒。

黃國昌指出，賴總統曾在競選總統期間承諾三班護病比制度一定要入法，衛福部官員2023年底還配合公開宣布將透過行政程序推出草案版本，結果目前相關修法進度是0，根本是「選前騙票，選後忘記」。

黃國昌指出，日前有醫護人員透過社群平台向林靜儀求救，但林靜儀冷嘲熱諷，基層醫護人員哀莫大於心死，他要問賴總統及行政院長卓榮泰，「這樣的官員還適任嗎？」他呼籲曾當過醫師的賴總統醒醒，不要只想著官邸烤肉。

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民眾黨團幹事長陳昭姿表示，她一年前擔心要如何解決醫療分級，被說大驚小怪，如今急診壅塞崩潰，醫護人員有辦法照顧如此多病人嗎；賴總統選前承諾三班護病比入法，目前進度是0，她會持續緊盯。

民眾黨立委林憶君表示，台灣各地醫院急診壅塞，凸顯結構性問題，衛福部昨天趕緊找各醫學中心開會，但治標不治本，應重新檢討健保制度，並落實分級醫療、宣導自我照護的觀念。（編輯：翟思嘉）1140225