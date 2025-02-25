加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／林子偉滿貫砲改判界外後獲保送 台灣3比1領先
首頁 / 政治

急診壅塞 民眾黨團批三班護病比入法跳票

2025/2/25 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北25日電）醫院急診壅塞問題延燒，民眾黨團總召黃國昌今天表示，總統賴清德曾承諾三班護病比制度入法，如今修法進度是0，根本是選前騙票選後忘記。他也質疑，衛福部次長林靜儀對醫護冷嘲熱諷，這種官員是否適任。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會。

黃國昌表示，台灣醫療急重症病房處在壅塞及人力吃緊的崩潰邊緣，第一線醫護人員背負無法負荷的重擔，但民進黨權貴還能在總統官邸烤肉同樂，不僅難過也令人憤怒。

黃國昌指出，賴總統曾在競選總統期間承諾三班護病比制度一定要入法，衛福部官員2023年底還配合公開宣布將透過行政程序推出草案版本，結果目前相關修法進度是0，根本是「選前騙票，選後忘記」。

黃國昌指出，日前有醫護人員透過社群平台向林靜儀求救，但林靜儀冷嘲熱諷，基層醫護人員哀莫大於心死，他要問賴總統及行政院長卓榮泰，「這樣的官員還適任嗎？」他呼籲曾當過醫師的賴總統醒醒，不要只想著官邸烤肉。

google news透過 Google News追蹤中央社

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，她一年前擔心要如何解決醫療分級，被說大驚小怪，如今急診壅塞崩潰，醫護人員有辦法照顧如此多病人嗎；賴總統選前承諾三班護病比入法，目前進度是0，她會持續緊盯。

民眾黨立委林憶君表示，台灣各地醫院急診壅塞，凸顯結構性問題，衛福部昨天趕緊找各醫學中心開會，但治標不治本，應重新檢討健保制度，並落實分級醫療、宣導自我照護的觀念。（編輯：翟思嘉）1140225

#黃國昌
#民眾黨
#立法院
#林靜儀
黃國昌
吳春城辭立委 民進黨：黃國昌別護航圖利法案黃國昌：慰留吳春城但仍堅辭 盼讓劉書彬盡快接立委
林靜儀
林靜儀發言惹議 卓榮泰：這是失言、應謹言慎行藍主張還稅於民 卓榮泰：不要影響政府財政彈性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：