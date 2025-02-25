吳春城辭立委 民進黨：黃國昌別護航圖利法案

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（中央社記者賴于榛台北25日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑未利益迴避，他今天公開表態辭去立委職務。民進黨發言人吳崢則說，民眾黨主席黃國昌應說清楚對壯促法的態度，別再護航。

吳春城推動壯世代促進法，近日遭外界質疑未利益迴避，他今天在立法院質詢時宣布請辭立委。

吳崢今天透過媒體群組表示，吳春城以預算勒索部會圖利自家的爭議，民眾黨至今仍無法解釋清楚，請辭到底是負起責任還是斷尾求生，民進黨立委日前已正式提案廢除「壯促法」，呼籲黃國昌也應說清楚對壯促法的態度，別再護航。

吳崢表示，吳春城日前在媒體上持續強調壯促法對國家有益，請辭會給民眾黨帶來麻煩，兩週後卻態度丕變，雖吳春城個人去留不足以影響國家，但壯促法依然存在，也持續對各部會產生強制力，這部不公不義之法令是否廢除，應是全民該關心的重點。

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吳崢說，黃國昌至今為止對吳春城爭議依然閉口不談，只會一再跳針恪遵利益迴避原則，民眾黨中評會日前向社會大眾交代說針對吳春城違反利益迴避，已經立案調查，最重甚至要除名，但到現在調查結果依然不見蹤影，「民眾黨打算繼續逃避？」

他批評，如果民眾黨想這樣船過水無痕，讓吳春城辭職後繼續利用家族的「壯世代教科文協會」投標政府標案，用「壯促法」繼續護航家族企業，那這樣的辭職只不過是轉移焦點的煙霧彈。（編輯：林興盟）1140225