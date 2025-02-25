黃國昌：慰留吳春城但仍堅辭 盼讓劉書彬盡快接立委

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委吳春城因壯世代爭議宣布請辭，民眾黨主席黃國昌今天表示，吳春城一週前向他表達辭意，並對民進黨的人格毀滅攻擊感到心灰意冷，雖然他有慰留，但吳春城認為「美好一仗已打過」且完成任務。

外界關注擬遞補的東吳大學政治系教授 劉書彬 劉書彬 生日：民國57年5月30日 學歷 德國科隆大學政治學博士

淡江大學歐洲研究所法學碩士

東吳大學政治學系學士 / 德國語文學系輔系 經歷 台灣大學社科院風險與政策中心兼任研究員（2014迄今）

東吳大學政治學系系主任（2018－2021）

東吳大學政治系教授（2014.03－迄今）

東吳大學政治系副教授（2003.08－2014.02.28）

樹德科技大學通識教育學院專任助理教授（1999－2003）

國立高雄第一科技大學通識中心兼任助理教授（2000－2003） 教授課程 中華民國憲法與政府、綠色社會運動與政治、全球氣候治理、歐洲整合、社區與環境治理、環境治理與永續發展、歐洲與歐盟整合專題 看更多 關閉 是否也適用兩年條款。黃國昌表示，黨有黨的規劃，但現在要先面臨國家的制度，對民眾黨而言，比較關心趕快讓劉書彬盡快接任立委，相信劉書彬能勝任立法院教育及文化委員會工作。

立法院今天開議，吳春城是第一位質詢的立委，過程中細數推動壯世代政策點滴，並感謝協助的官員及部會，他說，壯世代促進法三讀通過後遭到攻擊抹黑，10天前他已經跟黃國昌、秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，並於稍早提出立委辭職書。

黃國昌今天中午受訪表示，一週前吳春城有找他，一方面感謝黨團支持壯促法，另一方面也對民進黨人格毀滅的抹黑感到心灰意冷，並向他表達政治真的很險惡，「人前手牽手，背後下毒手」。

黃國昌表示，吳春城心情肯定受影響，可能沒想到去年第一次質詢這個議題時，行政院長卓榮泰完全贊成，還要求政務委員陳時中跨部會檢討；當初壯促法研商過程中，民進黨團幹事長吳思瑤代表行政部門與吳春城逐條協商，三讀通過後，還有許多民進黨立委合影，沒想到民進黨對吳春城發動政治攻擊，說翻臉就翻臉。

是否曾慰留吳春城，黃國昌表示，當然慰留過，但吳春城認為「美好一仗已經打過」，前民眾黨主席柯文哲邀請擔任不分區立委，就是要推動壯世代理念，目前階段性任務已完成。

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遞補吳春城遺缺的劉書彬是否適用兩年條款，黃國昌表示，黨有黨的規劃，但現在要先面臨國家的制度，吳春城請辭後，遞補的是第9順位的劉書彬；劉書彬過去在學校作育英才，並在政治學界有所貢獻，受到外界肯定，對民眾黨而言，希望讓劉書彬盡快接任立委工作。

黃國昌表示，劉書彬是成熟的政治學者，對立法院教育及文化委員會的議題應該游刃有餘，過去一年黨團有安排排序第9名後的立委被提名人參與黨團運作，劉書彬一直處於「準備好」的狀態。（編輯：謝佳珍）1140225