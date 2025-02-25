民眾黨吳春城壯世代爭議請辭立委 東吳教授劉書斌可望遞補

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑未利益迴避，他今天在立法院會質詢時公開表示，將辭去立委職務。吳春城辭職後，按照民眾黨不分區名單排序，東吳大學政治系教授劉書彬可望遞補。

立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。卓榮泰結束施政報告後，首位質詢的是吳春城。

吳春城質詢時，在桌上擺放壯促法三讀通過的裱框照片，他表示，過去一年來，很感謝有許多充滿理想的官員，與他一起激盪出領先全球的壯促法，包含卓榮泰、政務委員陳時中等都為此付出，各部會也規劃討論如何推動壯世代政策。

吳春城表示，朝野立委不分黨派對壯世代表達支持，壯促法也經過委員會及院會嚴謹審查，今年1月7日當壯促法三讀通過後，他心底響起的一個聲音是「我來立法院的任務已經完成了，哈雷路亞」。

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吳春城表示，孰料壯促法通過後，這一個月來部分人士編造不實指控，在網路大肆炒作，試圖抹黑壯世代與他的人格，但他感謝各部會首長在艱難政策環境中，美好一仗已經打過，期待大家持續為高齡化努力。

吳春城表示，在壯促法通過後，他已考慮辭去立委，因為任務完成，應該交棒給下一位，沒想到爆發攻擊，他必須留下來清理戰場、承擔責任；10天前，他已經跟民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，並於稍早提出立委辭職書。（編輯：謝佳珍）1140225