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吳春城壯世代爭議 經部：商標權已消滅

2025/2/9 20:01（2/9 20:15 更新）
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民眾黨立委吳春城。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦、劉千綾台北9日電）民眾黨立委吳春城「壯世代」商標一事引發議論，經濟部今天表示，商標權人已以電子送件拋棄商標權，相關商標權於6日起當然消滅。

時代力量黨主席王婉諭今天指出，吳春城推動壯世代促進法沒有利益迴避，且聲稱放棄壯世代商標，但目前智財局資料顯示仍有9個壯世代商標，吳春城應說明是否已放棄。

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吳春城透過聲明指出，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。

有關「壯世代」等10件商標註冊案件，經濟部今天表示，商標權人已於6日下午4時10分以電子送件拋棄商標權，該等商標權於6日起當然消滅，後續依行政作業排序，公告刊登於商標公報。（編輯：林興盟）1140209

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