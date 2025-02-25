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吳春城辭職劉書彬將遞補立委 盼很快適應立院新生活

2025/2/25 16:42（2/25 16:51 更新）
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東吳大學政治系教授劉書彬將遞補民眾黨不分區立委。（圖取自東吳大學政治學系網頁scups.ppo.scu.edu.tw）
東吳大學政治系教授劉書彬將遞補民眾黨不分區立委。（圖取自東吳大學政治學系網頁scups.ppo.scu.edu.tw）
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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委吳春城因壯世代爭議宣布請辭，遺缺由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。劉書彬今天表示，她聽到吳春城辭職很驚訝，她接替任立委責任重大，她是政界新鮮人，並期待自己能很快適應立院新生活。

立法院今天開議，吳春城是第一位質詢的立委，質詢過程他細數推動壯世代政策點滴，並感謝過程中協助的官員及部會，孰料壯促法三讀通過後遭到攻擊抹黑；10天前他已經跟黨主席黃國昌、秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，並向立法院提出辭職書。

吳春城辭職後，按照民眾黨不分區名單排序由劉書彬遞補。劉書彬下午透過臉書表示，今天中午她很驚訝聽到吳春城公開辭職的消息，很佩服吳春城在短短1年內將其長期關心的壯世代權益，轉換為架構性的制度保障，完成壯世代政策與產業發展促進法。

劉書彬指出，吳春城辭職有諸多的考量，重要的是完成階段性的任務。她接替擔任立委責任重大，未來主要在立法院教育及文化委員會上扮演監督教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務，並關注國內時政，和志同道合的立委一起推動有利於國計民生的法案。

劉書彬畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前在東吳政治系任教。

劉書彬也表示，教育是國本，也是大多數人翻轉人生的重要機會，少子化衝擊不僅是國安問題，更衝擊教育的發展，她將透過監督行政院和立法院修法來促進高等教育競爭力，健全學校退場機制來保障師生權益，也希冀能強化高中小學生的基礎學科能力，而重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等也是關注重點。

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劉書彬強調，文化影視產業是國家的軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進國內融和與台灣國際地位提升，期待和各界交流集思廣益促成。

劉書彬表示，她是政界新鮮人，要向優秀立委前輩觀摩、交流經驗，期待自己很快適應立院新生活。（編輯：張若瑤）1140225

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