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黃國昌：除非由下而上民主討論 否則不更動兩年條款

2025/2/19 16:53（2/19 17:33 更新）
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民眾黨主席黃國昌19日正式上任，下午在民眾黨中央黨部出席記者會，會中說明黨內人事布局並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝　114年2月19日
民眾黨主席黃國昌19日正式上任，下午在民眾黨中央黨部出席記者會，會中說明黨內人事布局並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝　114年2月19日
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（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨主席黃國昌今天正式就任，外界關注黨內是否會討論更動兩年條款。黃國昌表示，這是前民眾黨主席柯文哲的承諾，是黨的制度，除非由下而上的黨內民主討論程序，否則他與黨中央不會主動更動。

民眾黨15日舉行第二屆黨主席補選，由黃國昌勝出，民眾黨選委會今天正式公告當選人名單並送中央委員會通過。黃國昌下午偕新任黨部一級主管舉行記者會，並接受媒體訪問。

談及未來挑戰，黃國昌表示，從過去至今，民眾黨都是有主體性的政黨，作為台灣第三勢力政黨代表，未來將持續努力拓展本土進步價值；過去這一年，民進黨刻意把民眾黨宣傳為「小藍」，搞大內宣及認知作戰非常成功。

黃國昌表示，但其實民眾黨團在考試院、大法官人事同意權，都對院長被提名人周弘憲、大法官被提名人劉靜怡投同意，而過去一年民眾黨團推動的國會改革法案、吹哨者保護法等，也都是民進黨過去高舉的價值；民進黨不好好反省承諾跳票，只會以污衊在野黨轉移焦點，民眾黨不會隨之起舞。

談及立院開議後與國民黨團合作，黃國昌表示，這會期將本於最大善意跟國民黨團三長見面溝通優先法案，並討論委員會召委選舉，民眾黨團尊重國民黨團的民主程序，但還沒敲定具體會面時間。

媒體詢問，是否會啟動討論兩年條款。黃國昌表示，黨中央和他自己不會啟動討論兩年條款，因為這是柯文哲的承諾，是民眾黨的制度。

黃國昌表示，這段時間有多黨員同志、支持者提出討論，但這是柯文哲之前創立的的制度，除非經由黨內由下而上的黨內民主討論程序，否則他不會主動更動；目前立委除了國會問政，也都有各自在地方責任區，回應基層民眾需求。

此外，有公民團體將於22日舉辦「掃除綠衛兵誓師大會」，媒體詢問是否會跟其他罷免團體合作，甚至拓展到罷免南部的民進黨立委。

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黃國昌表示，「掃除綠衛兵」的行動是公民自主凝聚，他只是扮演凝聚組織角色，都是居於第二線幕後提供意見協助，22日的誓師大會有邀請他，他樂於分享經驗交換心得。

黃國昌表示，他不了解22日活動是否會發罷免連署意向書，但未來可能還有第二、第三場行動；至於是否會有南部的集結活動，需尊重公民自主想法，但這行動的確引起相當程度迴響，他認為就一步步腳踏實地從台北市開始。（編輯：蘇龍麒）1140219

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#民眾黨
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