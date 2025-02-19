黃國昌留任多數黨部主管 賴香伶任政策會執行長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨主席黃國昌今天正式就任，並發布一級主管名單，包含秘書長周榆修等多數主管幾乎留任，而組織部主任黃成峻、民調中心主任謝泊泓，未來將兼任代理副秘書長，民眾黨前立委賴香伶則任政策會執行長。

民眾黨15日舉行第二屆黨主席補選，由黃國昌勝出，民眾黨選委會今天正式公告當選人名單並送中央委員會通過。黃國昌下午偕新任黨部一級主管舉行記者會。

民眾黨多數一級主管幾乎留任，名單包含秘書長周榆修、副秘書長許甫、組織發展部主任黃成峻、民調中心主任謝泊泓、社會發展部主任張清俊、青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立、國際事務部主任林子宇、新聞輿情部主任吳怡萱、人事資訊部主任陳柏宏、秘書長室主任阮庭蓁。

至於異動部分，則有賴香伶任政策會執行長，負責黨部與立院黨團溝通，黃成峻與謝泊泓除了原有職位也兼任代理副秘書長；發言人團隊則是吳怡萱、張彤與李有宜。

黃國昌表示，他非常感謝過去這幾個月堅守工作崗位的全體黨公職，周榆修在過去這段時間表現有目共睹，因此選舉結果出爐後他先留任周榆修；原本民眾黨中央黨部分成文宣、組織、一般行政管理，但負責督導行政、組織的副秘書長一直懸缺，這使周榆修完全透支，因此請謝泊泓、黃成峻兼任代理副秘書長。

黃國昌也說，政策會是中央黨部跟立院黨團連接的橋梁，在重要政策法案上負責研修，感謝賴香伶接任執行長，她將在3月正式上任。

談及發言人異動，黃國昌表示，為使組織運作更有效率，目前發言人團隊是吳怡萱、張彤與李有宜，原本林子宇、李頂立回歸原本部門主管業務，至於原本發言人戴于文則另有重用，待時機成熟後再說明。

透過 Google News 追蹤中央社

根據民眾黨章，黨主席可指定3席中央委員。媒體詢問，是否有指定中央委員的人選。

黃國昌表示，指定中央委員跟另一個重要角色，也就是國家治理學院，這些人他必須當面邀請，得到對方同意後才能公開，這是對受邀者的尊重；而他邀請擔任國家治理學院院長的人選已經點頭，但有給對方一週時間處理原有事務，待時間成熟將對外公告。（編輯：蘇龍麒）1140219