吳春城辭立委 民眾黨：相信會繼續推廣壯世代理念

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但遭外界質疑未利益迴避，他今天在立法院質詢時宣布請辭立委。民眾黨表示，尊重吳春城的決定並給予支持，相信吳春城未來回到民間，會持續推動壯世代理念。

立法院今天開議，吳春城是第一位質詢的立委，質詢過程他細數推動壯世代政策點滴，並感謝過程中協助的官員及部會，壯促法三讀時他已思考過自己任務完成，孰料這一個月遭到攻擊抹黑，因此留下來清理戰場；10天前他已經向民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，並於稍早提出立委辭職書。

吳春城結束質詢後，走下質詢台向行政院長卓榮泰握手致意，除向官員席的閣員表達感謝，也表示「天佑台灣，珍重再見」。

吳春城傳出請辭消息後，民眾黨透過聲明指出，吳春城將壯世代視為一生職志，壯促法在經過民進黨團幹事長吳思瑤代表行政部門進行協商，三黨皆有共識的情況下三讀通過，無奈民進黨因政治鬥爭抹黑攻擊壯促法，污名化自己也簽字通過的法案，破壞當初立法初衷，也在惡意製造的衝突中加深世代對立。

民眾黨表示，尊重吳春城的決定並給予支持，相信吳春城未來回到民間，會持續推動壯世代理念，面對超高齡化社會的來臨，跨世代所面對的社會變化與挑戰，民眾黨也會持續關心，並付諸行動。

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民眾黨團也透過聲明表示，對於吳春城決定請辭立委以明志，回到民間繼續推廣壯世代，促進跨世代合作、完成人生職志，黨團雖不捨，但仍尊重，並給予最深切的祝福。

民眾黨團表示，感謝吳春城過去一年與黨團成員齊心共濟、承擔黨團幹部的義務與責任，美好的一仗一起打過，民眾黨團未來與吳春城也將繼續在不同崗位為推動國家社會進步而努力。（編輯：翟思嘉）1140225