藍主張還稅於民 卓榮泰：不要影響政府財政彈性

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（中央社記者王承中台北25日電）去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元。行政院長卓榮泰今天表示，實徵數超過預算數，除增加還本、減少舉債，也可用特別預算，用在人民需要的地方，過去也有發現金的例子，但不要固定只能怎麼用，影響政府財政彈性。

國民黨智庫公布最新民調，66.3%民眾支持將2024年超徵的5283億元，還稅於民，普發現金1萬元，29%民眾不支持；在各年齡層的支持度上，30至39歲的支持度高達91%，40至49歲也有77.2%的支持度。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，連續4年政府共超徵1兆8700多億元，卻只拿5300億元還債，今年又超收5283億元，是否要還稅於民。

傅崐萁表示，包括澳門、香港、新加坡、韓國及美國都有還稅於民，所以他強烈建議，全民普發1萬元。2022年民進黨立委也喊過要普發1萬元，其他國家可以做，台灣能不能也還稅於民。

卓榮泰表示，實徵數超過預算數後，除了增加還本之外，還減少舉債，這都要算在內，之後也可以用特別條例、特別預算的方式，用在人民需要的地方。

卓榮泰指出，政府過去有發消費券、現金的例子，這都是其中一項，但不要固定只能怎麼用，影響政府財政彈性。

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列席的財政部長莊翠雲也表示，今年超徵的部分，扣除地方稅收後，中央只剩3700多億元，超徵屬於地方政府的還是會給地方政府。

另外，衛生福利部次長林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當，引發討論。卓榮泰表示，林靜儀已經公開要檢討自己的言行，他也公開要求政務人員要謹言慎行。（編輯：翟思嘉）1140225