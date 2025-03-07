台積電擴大赴美投資 吳思瑤籲勿唱衰操作疑美論

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（中央社記者王揚宇台北7日電）台積電擴大赴美投資議題持續延燒，外界質疑台灣未從中獲得安全承諾。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這是台灣的好事，請藍營政客不要唱衰、消費，也請在野黨不要操作疑美論。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。

吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體聯訪，針對台積電擴大赴美投資，總統賴清德6日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會說明，但外界仍質疑沒有跟美國交換到利益，或是沒有從中得到安全保障（承諾）等議題，回應媒體提問。

吳思瑤說，當越來越多的企業人士肯定台積電赴美投資、布局全球，提升台灣整體經濟競爭力的作為，這是台灣的好事、美事，請國民黨的政客們不要消費跟唱衰。

吳思瑤質疑，國民黨立委動輒以台積電換來什麼國家安全保證來命題，但請國民黨立委問問自己，立法院難道沒有責任，因為刪減國防預算、弱化台灣防衛能力的不就是國民黨立委，現在卻反過來要求別人給予對台灣的安全保證，請問在野黨立委是否不用承擔責任，也請不要再操作疑美論。

吳思瑤指出，台積電是台灣的台積電，更是世界的台積電，希望在野不要再唱衰、消費台積電，「你要相信魏哲家還是馬英九」。

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此外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港，傳出同團旅遊業者遭拘捕，話題持續延燒。媒體報導，傅崐萁今天稱陸委會當時要求保密，卻被外交部長林佳龍洩漏個資，林佳龍已不適任應立刻下台。

吳思瑤說，傅崐萁不反求諸己，反而譴責林佳龍，根本是畫錯重點、搞錯對象，因為人是傅崐萁帶出去的，就應該確保同團的人平安回到台灣，不要甩鍋給行政部門，這樣只會引起人民更大的怒火。（編輯：蘇龍麒）1140307