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醫院壅塞 在野立委籲政府重視醫護人力問題

2025/2/25 17:02（2/25 18:16 更新）
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國民黨立委陳菁徽（中）、廖偉翔（右1）、牛煦庭（左1）、民眾黨立委陳昭姿（左2）25日一同在立法院召開記者會，呼籲政府重視醫護人力流失問題。 （陳菁徽辦公室提供）中央社記者王承中傳真 114年2月25日
國民黨立委陳菁徽（中）、廖偉翔（右1）、牛煦庭（左1）、民眾黨立委陳昭姿（左2）25日一同在立法院召開記者會，呼籲政府重視醫護人力流失問題。 （陳菁徽辦公室提供）中央社記者王承中傳真 114年2月25日
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（中央社記者王承中台北25日電）醫院壅塞問題延燒，國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委陳昭姿等在野黨立委今天聯合召開記者會，呼籲政府正視醫護人力流失的問題。陳菁徽表示，台灣正面臨很嚴重的醫護人力問題，但政府對於保障健保點值的承諾，或是去年承諾要發放白班津貼，都無法落實。

國民黨立委陳菁徽、廖偉翔、牛煦庭、民眾黨立委陳昭姿，以及中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋等人，今天在立法院召開「急診爆滿，醫護累癱，病患無辜，政府在哪？」記者會。

陳菁徽表示，台灣急診醫學會日前發出悲鳴，向全國訴說如果再不處理急診雍塞問題，恐造成大量急診醫護人員離職，進而影響人民健康與就醫品質。日前南部有病患坐在救護車上轉了十幾家醫院，最後送到斗六時不幸離開，這在台灣以情勢從來沒有想像過的事情。

陳菁徽指出，從去年上任以來，許多在野黨立委與護理師公會都有召開記者會，在委員會，甚至是總質詢，大聲告訴政府，台灣正面臨很嚴重的關病床問題，但政府對於不論是保障健保點值的承諾，又或者是去年承諾要發放白班津貼，到現在都無法落實，去年12月至今年1月又有700多位護理師離職。

陳昭姿提到，醫療崩潰並非是醫療人員不夠好，而是沒有足夠的醫療人員提供完善的照顧，屆時將會是另一種型態的醫療崩潰，而主因之一，就是未能落實分級醫療制度。她曾提醒衛福部，在這20年期間台灣醫療結構早已今非昔比，無論是醫學中心數量倍增或者是地區醫院數量腰斬，其實都反應著台灣的分級醫療制度漸漸崩盤中。

陳昭姿強調，過去曾在立法院提出相關附帶決議，要求醫療院所若有盈餘，應優先用來改善醫護人員的工作環境及薪資待遇，並認為台灣並不缺乏專業護理人員，缺乏的是完善且人道的醫護權益保障制度，否則始終無法改變僅6成護理系畢業生願意進入醫療體系服務的窘境。

廖偉翔指出，大量醫護人力持續的流失，已經是很嚴重的國安問題，而且越多醫護人力流失，也造成留下來的人更沉重的負擔，形成惡性循環。

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牛煦庭認為，衛福部應適時雙管齊下，除透過合理的健保點值給付，讓醫療院所有足夠的資源照顧醫護人員，更應利用合理的評鑑機制確保醫療品質，以改善醫護人員的人力及資源。

高靖秋表示，急診雍塞的問題，癥結點就在於護理人員缺乏，導致病床開不出來；急診病人住不進去，最後就全部都塞在急診，這樣真的是全盤皆輸。護理師離職率也是節節攀升，現在幾乎要到13%，空缺率也有6.53%。如果政府不願意投資醫護，薪資無法起來，急診雍塞的問題可能也無法馬上解決。（編輯：張若瑤）1140225

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