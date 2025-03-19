立院辦特殊強制處分公聽會 關注人權保障救濟制度

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院司法及法制委員會今天舉辦公聽會，檢討特殊強制處分實務運用，與會者關注人民救濟權及如何避免隱私遭過度侵犯等議題。法務部指出，為貫徹「有權利即有救濟」的憲法法理，宜制定相對應的救濟途徑。

立法院會去年7月三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂「特殊強制處分」專章，規範為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用全球衛星定位系統（GPS）等科技方法追蹤被告或犯罪嫌疑人位置，也得用「M化車」調查行動通訊設備的位置、設備號碼或使用的卡片號碼。

立法院司法及法制委員會今天舉行「檢討特殊強制處分實務運用、司法審查及救濟」公聽會，會議主席、民進黨立委莊瑞雄表示，特殊強制處分會對人民基本權造成很大的侵害，修法時要非常謹慎。

莊瑞雄認為，特殊強制處分專章通過後，各界習慣將其視為「打詐四法」中的其中一法，但其實這部法的效力，不僅是偵查詐騙的武器而已，也涵蓋所有犯罪嫌疑人跟人民，必然是一把雙面刃。

公聽會討論題目包括，科技偵查的實務運用、司法審查及救濟制度有無法規範的補充與建議；現行非實體侵入隱私空間的監看、監錄處分，具高度干擾個人生活領域的性質，法院端司法審查上如何把控；除現有專章的偵查手段外，是否同意擴增新類型偵查手段。

與會專家學者分別提到，應透過立法補足對於司法警察規範的缺漏，以及是否建立審核者的自我監督機制。此外，應從資料的蒐集、使用與保存來看待這部法律，要以犯罪的本質來確定何時啟動科技偵查，以及是否要新增強制處分類型，可思考納入國安犯罪、情報蒐集是否要授權。

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法務部次長徐錫祥出席公聽會指出，關於特殊強制處分的救濟，為貫徹「有權利即有救濟」的憲法法理，法務部認為宜制定相對應的救濟途徑，至於如何修正，尊重司法院及立法院的職權行使。

徐錫祥強調，針對外界質疑非實體侵入隱私空間的監看，是否可以拍到如廁畫面，這是多慮的，而且針對屋內的監看、監聽都不是法律所許可的，「是以非實體侵入性方式進行調查，而非監看」。（編輯：張若瑤）1140319