賴總統：台灣致力維護和平 堅定反對極權併吞

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（中央社記者吳書緯台北21日電）總統賴清德今天視導海軍陸戰隊六六旅衛戍第二戰鬥隊時表示，台灣致力於維護區域的和平穩定，面對極權勢力的擴張，台灣會堅定地站在自由民主這一邊，堅定地站在反對極權併吞的這一邊，更是會站在守護現況的這一邊。

賴總統上午由國防部長顧立雄等人陪同，前往松山機場內的營區視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，聽取相關簡報與說明。海軍陸戰隊向賴總統介紹戰鬥隊所使用的雙聯裝刺針防空飛彈、紅隼火箭彈、標槍反裝甲飛彈、20機砲悍馬車與40榴彈槍悍馬車等裝備。據了解，六六旅自去年底以連級兵力組成戰鬥隊，駐守於松山機場內，並擔負台北衛戍區防衛任務。

賴總統致詞說，國軍本週全力執行 「立即備戰操演」，要用最快速的反應與最精實的演練，持續強化國軍保家衛國，維護區域安全的整體量能；他要代表全體民眾感謝國軍弟兄姊妹，在操演中表現優異，也全天候堅守崗位，守護國家。

賴總統表示，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，面對極權勢力的擴張，台灣會堅定地站在自由民主這一邊，堅定地站在反對極權併吞的這一邊，更是會站在守護現況的這一邊，而國軍弟兄姊妹，正是台灣信心的基礎，也是國家的磐石，更是全體國人的希望。

賴總統表示，他從一上任開始，就指示國軍待遇調整，並以基層官士兵為優先，要讓國軍官兵在落實戰訓本務的同時，也能兼顧家庭。

賴總統揭示國軍待遇調整方向，志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，則是會增加4000元、將官增加3000元。

賴總統說明，戰鬥部隊加給也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。

賴總統表示，因此作戰部隊的基層官士兵，每月領取的加給最高將多增加1萬2000元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧，這些調整都將在4月1日正式生效實施。

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賴總統強調，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不能漫天喊價，也希望在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，能給予國軍官士兵最大支持，展現朝野一致對外的團結精神。

賴總統表示，未來會努力從各方面持續照顧辛苦的國軍官士兵，讓大家一起守護國家，確保自由民主的日常。（編輯：林淑媛）1140321