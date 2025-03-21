新北美國資料專區揭幕 AIT：為美台帶來光明未來

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）美國在台協會「美國資料專區」今天在新北市青職基地揭幕，將提供語言學習資源、外交事務工作坊。處長谷立言表示，培養年輕領袖投資未來世代，將為美台雙方帶來光明未來。

新北市「美國資料專區」（American Shelf）今天由美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與市長侯友宜共同揭幕。AIT文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）、協會副文化官柯羅庚（Logan Krusac）陪同出席。

谷立言致詞時，感謝新北市府提供空間，專區成立為長期維持夥伴關係開啟新篇章，讓彼此更緊密。未來將舉辦許多活動，讓更多人認識美國文化，拓展國際視野。

他說，年輕人是推動台灣經濟成長與創新核心能力，培養年輕領袖、投資未來世代，將為美台雙方帶來光明未來。專區將成為資料交流重要據點，提供書籍、雜誌、語言教材，與留學相關資訊，並交流彼此價值觀。

侯友宜致詞表示，以往世代較少有機會認識國際視野，即使有機會但也沒有福氣認識；但下個世代，大家都想讓台灣躍上國際舞台，因台美關係密不可分，因此透過「美國資料專區」，讓新北孩子從小有機會瞭解美國文化與地理環境、歷史，能接軌國際。

新北市府青年局表示，「美國資料專區」是美國國務院推動全球「美國資料中心」計畫的延伸，已於140多個國家設立超過700個據點；未來，青年可透過專區的學習資源與交流活動，提升英語能力、培養跨文化溝通技巧，促進青年參與國際事務與文化交流。

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青年局說，專區提供多樣經典文學及趣味故事書籍，不定期舉辦英語學習社、外交事務工作坊，培養職場與創業競爭力。目前正推出留學、動漫、自助旅行等3場文化講座。

青年局長邱兆梅接受中央社記者訪問表示，除了美國資料專區，包括歐盟等其他國家的資料，將來有機會也可設置專區，讓平台促進青年激盪創意、拓展國際視野。未來，將持續提供更多資源與機會，讓青年具備全球競爭力。（編輯：方沛清）1140321

美國在台協會AIT「美國資料專區」（圖）21日在新北市青職基地揭幕，提供書籍、雜誌、語言教材，與留學相關資訊，並將舉辦講座等。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月21日

美國在台協會AIT「美國資料專區」21日在新北市青職基地揭幕，由美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）（右5）與市長侯友宜（右4）與貴賓合影。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月21日