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黑熊學院模擬戰災民防演訓 大量傷患處置逼真

2025/3/22 14:22（3/22 17:13 更新）
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黑熊學院第5屆「藍鵲行動」戶外大型演訓，22日在台北市大佳河濱公園舉行，圖為空襲防護演練。中央社記者王飛華攝 114年3月22日
黑熊學院第5屆「藍鵲行動」戶外大型演訓，22日在台北市大佳河濱公園舉行，圖為空襲防護演練。中央社記者王飛華攝 114年3月22日
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（中央社記者吳書緯台北22日電）黑熊學院今天舉行「藍鵲行動」大型民防演訓，模擬發生戰爭與災害場景，民眾演練遭遇大量傷患救傷、遭遇空襲警報避難、尋找避難所等流程；現場以道具血漿模擬大量出血以及斷肢等場景，使場面更趨近真實情況。

黑熊學院執行長朱福銘受訪表示，「藍鵲行動」大型演訓已經舉辦到第5屆，這次報名最為踴躍，當報名訊息發布後，當天就立刻額滿，研判是近期台灣社會發生退將發展共諜組織，以及部分政治人物與中配發表武統言論，讓民眾相當憂心台灣未來可能會遭遇的情況。

第5屆藍鵲行動大型演訓今天在大佳河濱公園等地舉行，黑熊學院表示，有130位參加過學院所舉辦的「基礎營」課程學員參與演訓，透過大量傷患救傷、地理定位探勘、空襲警報、躲避跟蹤以及尋找避難所等演練流程，讓學員藉此檢驗自己的裝備、體力是否妥當，以及過去所學到的救護技術、生存技能能否熟悉運用。

中央社記者現場觀察，黑熊學院在演訓現場，由工作人員以受傷的「妝容」扮演輕、重傷的傷患，並透過大量破片、大量道具血漿以及模型斷肢等情況模擬大量出血、骨折、燒燙傷等傷情，考驗學員在危急時刻自行建立指揮系統、決策分工、檢傷分類以及處置與傷患搬運的技能。

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當學員在進行演練的同時，一旁還有工作人員在旁紀錄學員的處置過程，成為訓後回顧檢討的依據，當搬運傷患到安全處後，現場空襲警報響起，考驗學員如何在場地中找尋掩蔽處所並且保護好自己的身體，而當學員完成傷患救援後，則是前往避難所，這時候須運用地圖判讀、偵查隊形、防衛隊形的技術進行移動。

參與演訓的文山自訓團發起人林啟群受訪表示，自訓團平日有進行急救訓練、野外求生等項目，透過黑熊學院所舉辦的演訓，當作平時訓練的複習與自我檢驗，而平時訓練人數較少，細節與相關環節無法完全，藍鵲行動將災難救助、急救細節做的細緻化，而參與訓練的人數也多，使他在指揮決策與工作分配可以更加完善，且演訓經驗可以帶回台北市文山區推動社區民防使用。（編輯：張均懋）1140322

#大佳河濱公園
#文山區
#黑熊學院
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