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總統：中國宗教交流具統戰目的 台灣應提高警覺

2025/3/22 19:26（3/22 19:48 更新）
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總統賴清德（持麥克風者）22日下午前往台東縣鹿野鄉永安聖安宮獻匾、揭匾，兌現選前承諾，受到當地鄉親歡迎。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
總統賴清德（持麥克風者）22日下午前往台東縣鹿野鄉永安聖安宮獻匾、揭匾，兌現選前承諾，受到當地鄉親歡迎。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
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（中央社記者盧太城台東22日電）總統賴清德今天參拜台東天后宮指出，中國對台灣各行各業的統戰、滲透，無所不在，其中一項就是針對宗教，中國所有的宗教交流都有統戰目的；面對中國的威脅，一定要提高警覺。

賴總統今天下午先到台東市天后宮參拜，接著到鹿野鄉永安村聖安宮獻匾、揭匾，兌現選前承諾。

他在天后宮表示，中國對台灣各行各業的統戰、滲透，可以說是無所不在，其中一項就是針對宗教，天后宮早期先民建廟時很虔誠，希望媽祖婆可以大顯神威，保佑大家在這裡生活能夠平安順利，但是中國所有的宗教交流都有統戰的目的在裡面，台灣人很善良，對宗教虔誠，所以很多人沒有去了解這一點，他要跟大家拜託，面對中國的威脅，一定要提高警覺，要清楚台灣只有團結，才能夠成功守護自己的國家，維持民主自由人權的生活。

賴總統抵達聖安宮時，當地民眾爭相握手。鹿野鄉長李維順說，鄉親十二萬分歡迎賴總統，也感謝賴總統兌現承諾，當選後會回聖安宮參拜。

賴總統致詞時表示，這次到聖安宮是兌現承諾，總統大選期間曾到聖安宮，祈求媽祖，感謝媽祖讓他和副總統蕭美琴當選，他兌現承諾前來叩謝神恩，再者是來獻匾和揭匾，祈求媽祖保佑台灣國泰民安風調雨順，台東和鹿野四時無災八節有慶，所有鄉親闔家平安。

賴總統接著說，向媽祖稟報，跟大家報告，做總統和三軍統帥有3個責任（使命），第1，要延續國家的生存發展，也就是主權要顧牢，講國家就先要講主權，沒主權就沒國家，台灣要顧好，有台灣才有中華民國，國家要繼續發展，民主自由生活體制不能被破壞。

第2個責任要守護全國人民生命財產安全。他特別強調，強化國防，不論是軍事採購買武器或是國家自己研發推動國防產業，將國防力量增加和經濟發展結合，並和美國、日本這些國家團結在一起。目的不是要反攻大陸（中國），現在也沒有人要反攻大陸了，也不是要打敗大陸。而是希望讓中國知道台灣有這個實力，不要輕舉妄動。

他說，力量如果夠，又和民主陣營站在一起，中國就不敢輕舉妄動，這樣就不會戰爭，靠實力才能得到和平，這樣才能確保全國人民生命財產安全。

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賴總統說接著說，第3個使命，總統要顧全國民眾的飯碗，所以要發展經濟，過去在蔡英文總統帶領下經濟蓬勃，越來越好，這是大家共同打拚的結果，經濟好稅收增加，就能照顧人民，例如零歲到6歲國家一起養以及高中高職不用學費等政策，稅金也減少了，讓人民過好生活。

賴總統隨後問候2名百歲人瑞，並和大家合照後離開。（編輯：李淑華）1140322

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總統賴清德（前中）22日到台東縣鹿野鄉永安村聖安宮獻匾，並與廟方人員在宮廟前合影留念。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
總統賴清德（前中）22日到台東縣鹿野鄉永安村聖安宮獻匾，並與廟方人員在宮廟前合影留念。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
總統賴清德（中）22日到台東縣鹿野鄉永安聖安宮獻匾，現場聚集大批民眾，爭相與賴總統握手互動。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
總統賴清德（中）22日到台東縣鹿野鄉永安聖安宮獻匾，現場聚集大批民眾，爭相與賴總統握手互動。中央社記者盧太城台東攝 114年3月22日
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