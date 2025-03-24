民團推519白色恐怖記憶祭 呼應大罷免清除威權遺毒

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（中央社記者陳俊華台北24日電）「519行動組合」召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇今天說，國民黨喊出反戒嚴口號非常可笑、諷刺，大罷免是清除威權遺毒的最好方式，二階連署就是決戰，呼籲民眾踴躍連署、終結國會亂象。

民進黨立委蘇巧慧、黃捷與身兼「519行動組合」召集人的辜寬敏基金會董事長王美琇等人，上午在立法院舉辦「519白色恐怖記憶祭」啟動記者會。

蘇巧慧說，519是白色恐怖記憶日，是希望台灣人不要忘記1949年頒布戒嚴令後，展開長達38年的戒嚴時期；至今2025年才解嚴38年，戒嚴對台灣傷害真的消除了嗎，經過幾個世代才推開台灣民主的大門。

蘇巧慧表示，民主記憶如果無法傳承，可能會走回頭路；國會在藍白多數下，民主正在被摧毀，國民黨輕易發動反戒嚴公投，把戒嚴當成是廉價名詞，只是要進行政治鬥爭，國民黨從骨子裡就不了解民主是什麼，人民才會站出來，希望國會恢復秩序。

黃捷說，最近台灣政治現況讓大家感受到，威權遺毒又回來、甚至變本加厲；在立法院幾乎感受到政變，國民黨舉反戒嚴大旗，在行戒嚴事實，甚至用反戒嚴標籤包裝自己，卻向威權靠攏、淡化自己的歷史責任。

黃捷指出，在台灣唯一實施過戒嚴的政黨就是國民黨，這是不可能被抹滅的事實；真相必須被看見，台灣還有很長的路要走，會更堅定推動轉型正義，如果加害者沒有面對，受害者要如何放下，希望公民站出來，自己國家自己救。

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王美琇指出，歷史記憶傳承很重要，轉型正義工程要重新扎根。全台大罷免進入第二階段，是清除威權遺毒的最好方式，二階連署就是決戰，一定要踴躍連署才有行使投票權利，終結國會亂象，守住民主、守住台灣。

519行動組合4月5日將發起「台灣『真的』不需要獨裁者紀念堂」行動，另外還將出版專書、4月12日舉辦大稻埕YouBike水岸導覽等活動。（編輯：蘇志宗）1140324