李嘉進獲頒旭日重光章 韓國瑜盼為台日交流持續貢獻

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（中央社記者蘇龍麒台北24日電）前國民黨立委李嘉進今天獲「日本台灣交流協會」頒贈「旭日重光章」。立法院長韓國瑜出席授勳典禮時表示，李嘉進是國內著名知日派，期盼李嘉進未來能持續為台日交流合作貢獻所長。

「日本台灣交流協會」今天舉辦李嘉進「旭日重光章」授勳典禮，出席貴賓包括國民黨副主席連勝文、國民黨秘書長黃健庭、前桃園縣長吳志揚、聯電榮譽董事長宣明智、台積電慈善基金會執行長彭冠宇等人。會後立法院發布新聞稿。

授勳典禮首先由日本台灣交流協會代表片山和之致詞，並頒贈證書及獎章予李嘉進，主辦單位特別邀請韓國瑜上台致詞。

韓國瑜表示，很榮幸以立法院長身分受邀出席李嘉進榮獲「旭日重光章」授勳典禮，代表立法院表達誠摯的賀忱。他稱讚李嘉進學經歷完整豐富，曾任「亞東關係協會」會長。不僅是國內著名的「知日派」，且26年前兩人同為第四屆立法委員，是情誼深厚的老朋友。

韓國瑜說，當前台日交流密切，2024年來台的國際觀光旅客中，日本旅客達118萬人次，再度成為台灣外國旅客的最大來源國；同時，日本已連續3年蟬聯台灣人最愛旅遊國家，去年訪日的台灣旅客高達604萬人次，以台灣人口約2300萬人來看，是相當可觀的比例。

他表示，根據駐日本代表處去年年底調查顯示，高達76.6%的日本民眾對台灣懷有親近感，充分展現台日關係的深厚友誼。

韓國瑜以立法院「台日交流聯誼會」會長的身分說，這屆立法院113名立法委員中，有高達85位跨黨派委員加入「台日交流聯誼會」，規模為立法院中各聯誼會之最，顯示各黨派對台日關係的高度重視。

他說，台日雙方的經貿合作也日益深化，台積電（TSMC）於去年2月在熊本縣設立首座晶圓廠，成為疫情後首座完工的海外工廠，象徵台日科技合作的重要里程碑。目前該廠已於去年底正式量產，第二座晶圓廠預計於今年第一季動工，期盼未來台灣高科技產業能進一步拓展至日本各地；除了大型企業的合作，台日間中小企業的交流也十分緊密，期盼未來持續強化雙邊合作，打造更具韌性的全球產業鏈。

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韓國瑜說，李嘉進為深化台日友好關係，付出相當多心力，獲日本政府頒贈「旭日重光章」當之無愧，期盼李嘉進未來能持續為台日交流合作貢獻所長。

韓國瑜也特別感謝片山和之，自上任以來，積極致力於深化台日交流，與台灣各界建立良好關係，相信在李嘉進與片山和之的共同努力下，台日友誼將更上一層樓。（編輯：翟思嘉）1140324