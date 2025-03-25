立院議事停擺 綠譴責韓國瑜護航包庇

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（中央社記者林敬殷、王承中台北25日電）立法院會今天上午停擺，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團提出權宜問題，要求徹查新黨副秘書長游智彬21日大鬧議場，立法院長韓國瑜護航、包庇。

立法院發布新聞稿指出，游智彬的行為違反立法院採訪規則規定，已禁止游智彬進入立院採訪，並註銷游智彬的採訪證件。

立法院會今天上午繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於民進黨立委再度針對持「台灣威卜菸草減害網路媒體」採訪證的新黨副秘書長游智彬進入議場2樓與議事人員、助理引發衝突提出權宜問題，並占領主席台抗議，立法院長韓國瑜宣布休息，目前朝野立委正在議場對峙。

吳思瑤說，21日院會就是一位統派人士、假助理、假記者大鬧議場，欺負、侮辱立委，為難議事人員，更對媒體做出不禮貌行為。民進黨團在上週提出權宜問題，今天再度提出權宜問題，即刻要求立法院調查並向院會說明，並予以譴責，不容許踐踏國會尊嚴。

吳思瑤表示，國民黨團書記長王鴻薇及國民黨團首席副書記長羅智強不了解議事規則，權宜問題要優先處理，但韓國瑜一上台，就打算挺進議程，不處理權宜問題，對於在議場滋事、鬧事、辱罵，踐踏國會尊嚴，韓國瑜一件都不做，只想挺進議程，護航、包庇國民黨。

吳思瑤還表示，民進黨團收到立院秘書處簡要調查說明，只說游智彬本會期拒絕其再進入立法院，但立院本會期已對游智彬登載的台灣威卜菸草減害網路媒體公司發出13張採訪證，是否濫發，這家媒體報導內容是否跟國會議事相關，或跟公共利益相符，還是假借空殼公司，登載來路不明的假記者，用意是替中國蒐證嗎，立法院應嚴格徹查。

吳思瑤說，韓國瑜光是本會期就發出2197張媒體採訪證，有沒有浮濫，有沒有管理、有沒有濫發。她表示，民進黨要求開放國會，不代表可以毫無管理，毫無節制且藏污納垢，讓假記者戕害立法院議事秩序。

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對此，立法院指出，經查立法院第8屆以前採訪證件採總量管制，核發上限500張。立法院自第9屆起以「開放的新國會」為目標，民國105年2、3月間，由時任立法院副院長蔡其昌邀集各界研議後，以開放為原則修正「立法院採訪證件發放要點」。

立法院表示，第9屆採訪證件自第1會期581張，成長至最高第5會期1707張，第10屆第8會期最高已達到2018張，目前第11屆第3會期核發2197張，與歷年媒體發展現況相較並無浮濫情事。（編輯：林興盟）1140325