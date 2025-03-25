管中閔批僑生淪學工現象 僑委會：勿抹黑以偏概全

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）媒體報導，僑生來台淪學工。台大前校長管中閔批這樣惡劣的現象是學校之恥、台灣之恥，僑委會今天表示，管中閔在國發會主委任內，擴大辦理產攜專班，正規學制不宜曲解為學工，也不該被抹黑更不宜以少數案例以偏概全。

管中閔23日在社群媒體臉書表示，天下雜誌以「台灣，偽留學之島」為題，報導台灣後段班高中職「誘騙」僑民後代來台作為「學工」，踩在人口販運灰色地帶。此惡劣現象不僅是涉案學校之恥，也是政府之恥、台灣之恥。

僑委會晚間發布新聞稿指出，僑委會配合國家政策推動「產學攜手合作計畫」，103年管中閔任國發會主委任內，擴大辦理產學攜手合作僑生專班，但開辦初期相關升讀輔導及留用配套措施尚未完備，前幾年學生畢業人數偏低，反而今日僑委會做好配套措施。

僑委會說明，產攜專班比照台灣學生嚴格辦理各項作業，包括實習、上課以及休息的相關規定，實習津貼也高於基本工資。產攜專班制度與權益並非獨創或專屬，若以學工來形容學生，無疑也將台灣建教生認定為學工。

僑委會表示，歐美、日韓等國也有相似的教育體制，若僅將來台就讀正規教育體制產攜專班的僑生認定為學工，是嚴重階級偏見，更有歧視意味。

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至於仲介涉入招生的說法，僑委會指出，已多次重申嚴禁此舉，113學年度起招生簡章更載明倘發現相關具體事證，將停止學校未來3年承辦資格，駐外館處也針對代辦機構不予保薦或不予核發簽證。113學年度共有780件不予辦理其資格審查及分發作業。

僑委會強調，產攜專班實施迄今，人數逐年成長，不僅提供經濟弱勢僑生翻轉人生機會，也有助產業界人才的穩定培育，不該被抹黑更不宜以少數案例以偏概全，抹煞多贏制度與台灣形象，且僑委會及教育、勞動主管機關都持續滾動式調整相關政策，以強化產攜專班效益。（編輯：謝佳珍）1140325