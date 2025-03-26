總統提恢復軍審 司法院盼建構獨立、公正與專業性

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（中央社記者王揚宇台北26日電）總統賴清德日前宣示恢復軍事審判，引發外界討論，也成立委質詢議題。司法院副秘書長王梅英今天說，關於軍事審判未來的制度規劃，司法院尊重相關權責機關的決定，若要司法院提供意見，會希望朝獨立、公正、專業性這些方面去建構。

為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。行政院長卓榮泰表示，將於4月上旬親自召開會議聽取部會所提出的因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院、行政院及朝野立委所提刑事訴訟法部分條文修正草案等案，王梅英、法務部次長徐錫祥等人列席說明，並備質詢。今天的議程僅進行詢答，並未進入條文的逐條審查。

國民黨立委翁曉玲質詢時提及，賴總統提到要恢復軍事審判，試問目前法院審理軍人案件狀況，是否有窒礙難行之處，也期待國防部單方面提軍事審判法相關修法時，司法院能加入討論。

王梅英說，關於軍事審判未來制度的規畫，司法院會尊重相關權責機關的決定，而民國102年軍事審判法規定修改後及後來的國安法修法，司法院都有因應，成立相關專庭。

王梅英也指出，針對軍事審判部分，根據釋字第436號解釋，即中華民國憲法第9條規定「人民除現役軍人外，不受軍事審判」，但這並不是說軍事審判機關對於軍人的犯罪有專屬審判權，相關建置在憲法沒有明文規定，而是以法律來規定，但一定要符合正當法律程序。若要司法院提供意見，會希望未來的建置是朝獨立、公正、專業性等方向去建構。

民進黨立委沈發惠質詢時關注法官參加國家安全研習會的培訓情況，包括113年度有44人報名，114年度的報名人數暴增到79人，並提到參與研習會的受訓法官認為，實地教學參訪課程有很高的參考價值，希望能增加次數。

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此外，總統府日前公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官。國民黨立委翁曉玲、羅智強質詢時分別提到，司法院長被提名人出身於檢察體系，司法院是否會接受這樣的安排。

王梅英指出，大法官的提名與審查，分別是總統跟立法院的職權，司法院會尊重相關機關的職權行使。（編輯：蘇龍麒）1140326