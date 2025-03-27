立委與民團催生兒童托育服務法 盼做兒童節禮物

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（中央社記者林敬殷台北27日電）兒童節即將到來，民進黨立委林月琴今天邀集20多個民間團體，期盼盡速催生兒童托育服務法，她表示，希望整合現行分散不同法中的托育服務，給所有孩子一份具有實質保障的兒童節禮物，更是對所有家庭的一份責任與承諾。

林月琴今天與民進黨立委蘇巧慧、郭昱晴、張雅琳、黃秀芳、陳培瑜、吳思瑤等人共同舉辦「兒童托育服務法草案」公聽會，並邀集20多個民間團體及專家學者共同與會，聽取各屆意見為即將訂定的專法，廣納更多在托育第一線的民間聲音。

林月琴說明，台灣對於幼兒的照顧及教育分屬不同主管機關，未滿2歲兒童的托育服務依「兒童及少年福利與權益保障法」及其相關法規，由衛福部主管，以照顧及保育為主，至於2歲以上未滿6歲兒童，則依據「幼兒教育及照顧法」及相關子法，由教育部主管，提供教育與照顧兼具的教保服務。

林月琴指出，兒少權法對於居家式托育服務的規範未臻完善，且機構式托育服務，包括托嬰中心與其他非營利性質的兒少福利機構適用相同的輔導與管理機制，已有調整的必要。

針對兒童托育服務法的修法重點，衛福部已有草案送行政院，衛福部社家署組長簡杏蓉在報告中指出，草案確立以「兒童最佳利益為優先」核心原則，全面提升居家托育服務品質，嚴格規範托育相關人員的資格與義務，強化托育機構的設立與管理，並完善托育服務體系，回應多元需求。此外，也強化家長參與及權益保障等面向。

國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系副教授段慧瑩提到，兒童托育服務法應當能夠跟幼兒教育及照顧法銜接，顯示從兒童本位出發得適齡、適性教保托育服務，不是A一部，B又一部，兒童本位的教育及保育是無法切割，必須從立法中就顯示這樣的決心。

段慧瑩強調，兒童托育服務法要為兒童最大利益來考量，兒童最大利益的標準應當是全面性，要從兒童20年後的角度，考慮現在需要什麼樣的兒童托育服務法。

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張雅琳在會中提出多項建議，包括居家托育應明訂「不預約訪視」機制，強化訪視人員執行公權力，托育收費建議訂出明確調整時程，以反映物價變動。對於草案中新增3種委員會，她認為恐與現行制度重疊，致行政延宕。偏遠地區場地取得困難，她建議開放0至6歲混齡托育空間。針對居家托育人員發生重大事件時，是否賦予主管機關立即停止其托育服務的法源依據，以確保兒童安全。

郭昱晴認為，應進一步細化「托育專法草案」。首先，監視器管理應由地方主管機關負責，並設立透明調閱機制，保障家長對托育服務的監督權。其次，托育人員應定期接受專業訓練與評鑑，確保他們具備足夠的專業能力照顧兒童。最後，托育機構應設立有效的溝通管道，讓家長能夠隨時參與並提出意見。（編輯：張若瑤）1140327