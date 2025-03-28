民進黨：清明連假將至 號召青年返鄉衝公投二階連署

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（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨今天推出挺公民罷免行動宣傳影片，呼籲全台青年在清明連假期間，響應全台公民發起的民主必修課，一起為台灣的民主加簽，為國民黨重上一堂民主必修課。

民進黨今天由發言人韓瑩、青年部主任黃聖文偕同青年代表召開記者會並「這次，你我都在」挺公民罷免行動宣傳，韓瑩表示，現在是台灣最困難的時刻，國民黨的立法院長韓國瑜25日無視議事規則、無視開會時間，非法表決通過兩項公投案，只是為了反對公民發起的罷免行動。國民黨立法院黨團總召傅崐萁甚至揚言不排除全武行，也要通過確認議事錄。

韓瑩表示，挺公民團體罷免行動宣傳影片，以守護家園的前線人員為開頭，以及過去一起在重要國際賽事，一起大聲吶喊「Team Taiwan」的經典畫面。就像過去每一個關鍵的時刻，大家都選擇站出來，挺身而出一樣，在罷免藍委二階段連署的關鍵時刻，號召並且串聯所有珍惜台灣民主、珍愛自己家鄉的每一位公民，挺身而出，一起將台灣的未來贏回來。

來自花蓮的青年代表王家緯表示，近期傅崐萁的新聞占據各大版面，大家或許不習慣，但對花蓮人來說，這就是他們的日常，傅崐萁無所不在。就像顆病毒從國民黨、從花蓮開始蔓延至全台灣，危害台灣的民主。去年，傅崐萁為了「攬錢擴權」，不顧憲政秩序，主導國民黨團推動一系列毀憲亂政的修法，就是最好的例證。

「珍礙金門」罷免團隊發言人許祐嘉表示，選擇投入參與由公民發起的大罷免行動，共同對抗立法院共犯集團的集體行動，是不希望看到台灣被國民黨立委一步步掏空，所以大家站出來要阻止這台毀憲亂政的失速列車繼續開下去。

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許祐嘉說，這場行動進行至今，有兩個正面價值：第一，金門的聲音成功被全國聽見，輿論上支持金門的聲音更多。第2、大家開始關注政治，檢視政治人物在公領域的表現，希望這個潮流可以延續下去，大家一起用實際行動，導正國家秩序。

黃聖文表示，在公投二階連署倒數30天的關鍵時刻，適逢大學生春假，邀請廣大青年朋友，在連假期間，前往各地的民主連署站簽名打卡，不只聲援公民行動，更希望年輕人能一起挺身而出，支持這次的公民行動，為國民黨重上一堂民主必修課。（編輯：蘇志宗）1140328