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台中市副市長出席民團宣講 籲力挺有做事藍委

2025/3/29 20:36（3/29 20:41 更新）
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民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（前右3）、馬文君（前右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（前右3）、馬文君（前右2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
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（中央社記者蘇木春台中29日電）民團今天在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，國民黨立委與台中市副市長鄭照新也出席。鄭照新表示，國民黨立委為台中爭取很多建設，呼籲民眾力挺有做事的立委。

宣講活動今天在台中市西區忠誠里活動中心舉辦，包括國民黨籍立委羅廷瑋、馬文君、前立委鄭麗文、前民眾黨立委蔡壁如、鄭照新、核能流言終結者創辦人黃士修及網路評論人李易修等人出席，會中呼喊「台灣人怎麼辦，出來投不同意」等口號。

馬文君致詞表示，民進黨製造仇恨對立，說國民黨立委是中共同路人、會賣台，還抹黑濫刪國防預算。她從基層做起，希望爭取資源照顧鄉親，怎麼可能會去刪照顧民眾的經費；抹黑就像詐騙，希望大家能看清楚，一起出來投不同意票。

羅廷瑋提到，行政院長卓榮泰不斷說藍白亂砍預算，導致一定要漲電價、物價通膨，透過謠言宣講與側翼抹黑，但若撥補預算還要漲電費，大家一定都無法接受，他們要為民眾把關，呼籲大家一起站出來發聲，反對政府集權獨裁。

蔡壁如說，這場已是台中第3場活動，因為最近的政治事件，感覺限縮言論與民主自由，要透過活動讓老百姓知道現在的狀況，年輕人一定要站出來。

鄭麗文則呼籲，台灣的民主得來不易，希望大家一起守護，「不要成為下一個烏克蘭」。

鄭照新提到，看到大家因為反惡罷回到台中，他也要力挺國民黨籍的羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人，他們為台中爭取很多建設包括捷運藍線核定，呼籲大家一起力挺有做事的立委。

媒體詢問是否代表台中市長盧秀燕出席，鄭照新表示，他是用下班時間參加，表達自己的立場。

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針對民團舉辦「惡罷退散平安大會」活動，民主進步黨台中市黨部主委許木桂表示，藍白立委刪光、凍結許多預算，都沒為地方爭取福利，讓民眾有感提起罷免，若是真的有照顧百姓，就不會有現在的局面，「對方的說法，交由民眾評斷」。

全台大罷免持續升溫，台中市8席立委不分藍綠都面臨罷免。其中，「惡罷退散志工團」今天在台中市西區忠誠里活動中心舉辦舉辦宣講活動﹔多位民進黨籍台中市議員，30日也將在台中西區德順宮與大忠福德祠前廣場，舉辦「人民是頭家」宣講活動。（編輯：黃名璽）1140329

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民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，台中市副市長鄭照新（左2）會中表示，看到大家因為反惡罷回到台中，他也要力挺國民黨籍立委，他們為台中爭取很多建設，包括捷運藍線核定等，呼籲大家一起力挺有做事的立委。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，台中市副市長鄭照新（左2）會中表示，看到大家因為反惡罷回到台中，他也要力挺國民黨籍立委，他們為台中爭取很多建設，包括捷運藍線核定等，呼籲大家一起力挺有做事的立委。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，前民眾黨立委蔡壁如（前右）等人出席，蔡壁如表示，盼透過活動讓老百姓知道現在狀況，年輕人一定要站出來。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
民團29日在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，前民眾黨立委蔡壁如（前右）等人出席，蔡壁如表示，盼透過活動讓老百姓知道現在狀況，年輕人一定要站出來。中央社記者蘇木春攝 114年3月29日
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