華爾街日報：台灣對獲川普支持日益樂觀 但謹慎以待

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普的「美國優先」政策是否會使台灣失去華府這位關鍵支持者，歷經數月的不確定性後，川普政府近日的挺台舉措增強了台灣獲得更多支持的希望。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國近日切斷中國接觸高階技術的管道，並在公開聲明中納入勢必會觸怒北京的更強硬涉台措辭。阿拉斯加州長本月稍早訪台，對缺乏能源的台灣推動天然氣銷售計畫；川普（Donald Trump）政府上月默默釋出先前凍結的8億7000萬美元對台軍援，還有2艘海軍船艦通過台灣海峽。

根據一名知情的美國官員，美國國防部本月稍早流傳一份臨時內部指引文件，呼籲對中國採取更強硬威懾措施以保衛台灣不受侵略，但這項建議似乎尚未實施。

台灣向美國採購價值80億美元的F-16V戰機，國防部副部長柏鴻輝本月28日出席在南卡羅來納州舉行的首架機出廠典禮。儘管低調，這是台灣高階官員罕見訪美。

這幾週來，川普撤回對烏克蘭的支持，引發對美國拋棄台灣的擔憂，不過台灣官員對擁有川普支持一事日益具有信心。

一名台灣高階官員本週表示，台美關係近幾週明顯升溫，儘管台灣不應自滿，雙方存在「有助未來合作的良好環境」。

然而，華爾街日報指出，台灣官員仍保持謹慎態度，他們明白川普政府做出的任何改變，都可能被川普的言論推翻。

過去一年來，川普抱怨台灣國防開支不足且「偷走」美國半導體產業，而他的億萬富豪顧問馬斯克（Elon Musk）曾說台灣和北京的關係類似夏威夷與華府。

不過在台積電執行長魏哲家本月初赴白宮會晤川普，並宣布對美投資1000億美元後，川普對台態度軟化，基本上將台灣排除在對美不公平貿易夥伴名單外，並讚揚台積電。

美國本月中旬支持七大工業國集團（G7）的聯合聲明，這份聲明不同以往，未提及「一個中國」政策。此外，美國國務院網站在美台關係頁面移除「我方不支持台灣獨立」字句。

台灣迅速提高軍事支出，官員指過去8年來國防預算已增加80%，約占國內生產毛額（GDP）2.5%，不過仍遠低於川普希望的10%。

賴清德總統本月矢言年底前將軍事開支提高至GDP的3%；27日也在台南舉行台灣近代史上總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」。

有些人確實仍擔憂，華府與北京會達成「重大交易」，內容包含美國誓言不干涉台灣問題。

獲川普提名擔任國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby）本月在聯邦參議院對他的人事案聽證會上，稱台灣對美國「非常重要」，但也否認台灣的自治攸關美國的生存利益（existential interest）。

一名台灣官員談到：「川普政府更關心他們能從台灣身上得到什麼。」

問題關鍵在於，烏克蘭是否會是台灣的樣板，或者川普希望藉由限制對烏支持，將更多注意力和火力轉移至台灣。

親北京的評論人士認為川普拋棄烏克蘭，預示台灣未來的命運。台灣安全部門官員指出，他們觀察到北京鼓勵的疑美論「台灣是美國棄子」有所增加。

相反地，川普政府官員愈來愈常談到，台灣是美國撤回援烏行動的受益者，並稱對烏克蘭削減的任何金援，可用於武裝和訓練台灣。

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台灣智庫「國防安全研究院」助理研究員鍾志東表示，台積電赴美投資緩解了川普對台的最猛烈抨擊，有助美台關係正面發展。

鍾志東說：「台灣是美國致力對抗中國下的重要戰略前哨站，但當美國想與中國往來，台灣也可能成為美國願意擺脫的戰略負擔。台灣對美國的重要性取決於美中關係的狀態。當美中關係惡化，美國更可能涉入台海安全議題，反之亦然。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140330