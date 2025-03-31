立院初審紀念日及節日實施條例 關鍵條文全保留協商

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（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，經過一上午討論，針對哪些日期該訂為紀念日及節日，以及是否該放假等，朝野立委仍未達共識，關鍵條文全數保留送朝野協商。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭與無黨籍立委高金素梅等立委，都提案將實施辦法提升為法律位階。

經26日內政委員會的大體討論及逐條討論後，多數條文仍保留，立法院內政委員會今天上午繼續逐條審查，並邀內政部長劉世芳等人列席。

經協商後朝野立委初步達成共識，為彰顯紀念日及節日特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群民俗及促進多元文化發展，特制定紀念日及節日實施條例。

討論到哪些日子該訂為紀念日時，朝野立委各有不同主張，國民黨立委牛煦庭代表國民黨團提出修正動議，新增原住民族抵抗日、八二三紀念日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日等；民進黨立委黃捷則提議，增訂5月24日為婚姻平權紀念日等。

節日部分，國民黨團、民眾黨團提案中，都主張勞動節、教師節各放假1日；國民黨團提案中明定，10月25日台灣光復節放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日；另外，民眾黨團提案增訂12月18日為國際移民日，應放假1日。

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另外，國民黨立委丁學忠主張農曆3月23日訂為媽祖誕辰日；高金素梅提案中，原住民族歲時祭儀依族別擇定3日放假。

因朝野立委及行政部門經討論後無法達成共識，內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭最後表示，勞工放假不能等，法案還是要往前走，相關提案併案保留協商。紀念日及節日實施條例草案併案審查完竣，提報院會討論，且須經黨團協商。（編輯：林興盟）1140331