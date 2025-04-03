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0403地震週年 谷立言：美台合作確保跨部門防災能力

2025/4/3 14:15（4/3 14:39 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）花蓮0403地震今天滿一週年，美國在台協會處長谷立言於社群媒體向罹難者及其家屬表達慰問，也強調美台正合作確保有橫跨各部門防災準備能力，克服未來自然災害和挑戰。

2024年4月3日上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，震央在壽豐鄉，深度為19.7公里，造成全台20人罹難、1155人受傷，另有多棟房屋倒塌及受損，中橫、蘇花災情慘重。

在強震屆滿一年這天，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在官方臉書發文說，懷著沉重的心情，緬懷在2024年4月3日的花蓮地震中不幸罹難的生命。此時此刻，要向罹難者及其家屬致以最深切的慰問。

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谷立言表示，這場意外讓人意識到加強災害預防和應對能力是何等重要，以提升台灣面對不同危機的韌性。

谷立言強調，美國和台灣正攜手同心，透過持續不斷的合作，確保擁有橫跨各部門的防災準備能力，幫助克服未來的自然災害和挑戰。（編輯：林淑媛）1140403

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