卓榮泰邀立院朝野會商 黃國昌要求全程直播

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（中央社記者陳俊華台北7日電）美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院今天下午邀立法院朝野會商。民眾黨團總召黃國昌提出包括全程直播、行政院本週到立院做專案報告、說明政府「嚴正交涉」進度與結論等5項訴求。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將針對農工產業推出新台幣880億元協助方案。卓榮泰下午2時邀朝野各黨團在行政院會商，並邀立法院長韓國瑜出席，期待行政院策劃9大面向、20項措施獲立院支持。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿上午舉行記者會。黃國昌表示，民進黨政府對基本資訊搜集出現嚴重問題，整個政府散漫、無能；黨團要求行政院在會前提供資料，但昨晚行政院給的竟是4日記者會簡報。

黃國昌指出，行政院所謂新台幣880億元的支持措施與方案，經一一比對後發現都是既有的措施，新瓶裝舊酒。很多民間企業老闆不指望、也等不到政府提出真正有意義的措施，已經開始自救。

黃國昌說，下午黨團到行政院會提出5項具體訴求，第一，資訊公開透明、全程直播，讓全國人民知道行政院到底準備了什麼。第二，在憲政體制上，行政院應儘速在本週內到立法院進行專案報告，讓民眾知道政府的應對措施是什麼。

黃國昌表示，第三，賴政府團隊第一時間說要嚴正交涉，並稱有三大不合理，請問目前交涉的進度與結論是什麼。第四，2022年民進黨政府說台美關係非常好，簽了台美21世紀貿易倡議，結果現在「如同一張廢紙」，台積電同意去美國投資，32％關稅還是直接壓下來。

黃國昌說，美國稱台灣是民主盟友，「台灣到底從美國盟友那邊得到什麼」，既然已印證台美21世紀貿易倡議一點用都沒有，就應簽訂有實質保障的台美雙邊貿易協定（BTA），確定彼此間權利義務及規範基準。

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黃國昌表示，第五，去年中央政府總預算在國會實質審查把關下，幫納稅人省下2000多億元預算，現在就是及時雨，與其拿去買網軍、養綠媒，不如這時好好幫助產業、勞工，把錢用在刀口上。

媒體詢問，行政院邀朝野協商象徵「團結」，但民進黨又宣稱要全力投入大罷免。黃國昌說，民眾黨願意不計較過去執政黨的抹紅、抹黑，把國家利益放在第一、共赴國難，都什麼時候了，民進黨還在想國會要怎麼重選、民進黨團總召柯建銘要怎麼當立法院長，「我們只拜託一件事情，這個政府爭氣點好不好。」（編輯：萬淑彰）1140407