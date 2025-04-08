加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 政治
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰9/300
首頁 / 政治

美對等關稅衝擊 台聯籲各界慎防疑美論陰謀

2025/4/8 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）美國宣布對台課徵對等關稅32%，引發討論。台灣團結聯盟今天發表聲明指出，呼籲政府與各界理性面對、積極因應，同時警惕國內出現以「疑美論」為手段，圖謀經濟上親中的政治陰謀。

針對美國宣布對台課徵對等關稅32%，台聯黨主席周倪安今天指出，由於歷史與地緣因素，台灣與中國之間有著密切經貿往來，在國際貿易體系中自然受到美方關切。台灣面對中國應持戒急用忍的原則，當前須審慎檢視海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等架構是否成為中國藉台洗產地、規避關稅的工具，從而使台灣成為被懷疑的對象。

對於總統賴清德提出以「零關稅」做為與美國進行新一輪談判的出發點，台聯表示肯定，也認為這是理性回應變局的第一步。進一步而言，政府應考慮針對美方關切項目，調整如汽車關稅等產業結構，以創造雙贏局面。

針對政府提出的「五大因應」策略，台聯表示支持，也認為在科技轉型與數位升級的進程中，協助產業導入智慧工廠、AI管理等措施是正確方向。全民應警覺並理性分析國際現勢，堅定守護台灣的經濟自主與國家利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台聯指出，國民黨在關鍵時刻以暫停罷免案做為談判籌碼，試圖換取政治利益，這是罔顧全民權益的行為。

周倪安強調，近期國民黨以「疑美論」為名，實則意圖引導台灣經濟向中國傾斜，這是極其危險的路線。（編輯：張若瑤）1140408

#台灣團結聯盟
#周倪安
#國民黨
#疑美論
#對等關稅
周倪安
台聯：響應民進黨反惡罷行動
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美推對等關稅 研調：AI伺服器出貨年增率下修至24.5%
66
更多編輯台推薦新聞：