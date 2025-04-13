林右昌：選錯人關稅145% 國民黨聯中制美是請鬼拿藥單

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林右昌今天指出，去年總統大選期間，大家都說選對的人走對的路，最近流行的金句是「選錯的人、關稅145%」，國民黨的招數就是擁抱中國、聯中制美，但這些作法都是請鬼拿藥單。

民進黨今天在台北市北平東路封街舉辦「人民是頭家」政策宣講會。林右昌、行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫，立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶、林楚茵、導演陳文彬到場宣講。

林右昌在宣講時表示，公民團體感受到民主危機，站出來推動罷免立委，這是自動自發公民行動，也是民主精神的展現。

他指出，去年總統大選時大家說「選對的人、走對的路」，最近流行的金句是「選錯的人關稅145%」；國民黨的招數只有擁抱中國、聯中制美，這是請鬼拿藥單。

林右昌說，中國接棒台灣成為世界工廠，台灣人幫助中國人有飯吃，但中國卻恩將仇報，賺到錢就投資軍事設施，對台文攻武嚇更嚴峻，經濟使出養套殺，導致很多台商減少投資、紛紛撤離中國，許多外商也是如此。

林右昌指出，全世界都在與中國保持距離，藍白卻要跟中國共產黨綁在一起，已分不清是藍色還是紅色，有些人樂於當中共傳聲筒，甚至瞎挺武力統一台灣，裡應外合是當前台灣民主最大的危機。

王世堅宣講時說，這幾天的新聞一直講，民進黨裡有很多匪諜，但大家要冷靜想一想，間諜一定是安插在敵對陣營，友黨、好友與跟內應就不用安插；現在抓到這麼多中共派來的匪諜，反而代表民進黨堅定反共、守護台灣。

被藍營推動罷免的吳思瑤一上台，就有民眾高喊「加油」；吳思瑤說，自己連續12度被評鑑為優秀立委，請大家給她溫暖、顧好立委；她除批評藍白傲慢，也呼籲民眾去連署罷免藍委，唯有正常的國會，台灣的民主才是真正的民主。

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吳沛憶說，10年前如果大家聽了前總統馬英九的話，把台灣經濟命運與中國綁在一起，今天會萬劫不復；10年前很多人為守護國家站出來，現在又看到年輕世代站出來，因為大家看到國民黨要再次把台灣的命運推向中國。

導演陳文彬指出，此刻大家就像共同坐在一架飛機，但有群人準備在飛機鑿個洞，這群想要劫機、破壞飛機，毀掉的是一個國家的未來；此刻是國家最後防線，未來沒有機會後悔重來，請大家站出來用行動守護台灣。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140413