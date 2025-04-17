內政部：19名國人持中國身分證遭廢止戶籍

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（中央社記者高華謙台北17日電）3名陸配因鼓吹武統遭廢止居留，外界關注是否有其他個案。內政部說，頻繁往返台灣、中國，超出在台灣正常生活約有30人，有部分按規定取消戶籍；此外，目前有19名國人因持有中國身分證而遭廢止戶籍。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，針對中國身分證查核情形，內政部戶政司長陳永智說，關於國人持有中國身分證，經移民署查證後通報戶政事務所，目前共19件被廢止戶籍。

此外，陸配劉振亞等3人因鼓吹武統遭廢止居留，是否還有其他個案。內政部長劉世芳表示，根據資料，頻繁往返台灣、中國，超出在台灣正常生活的約有30人，有部分按規定取消戶籍，其他還在查詢中。

至於在台定居的原陸籍人士需繳附喪失原籍證明案，移民署代理署長林宏恩表示，陸委會昨天公告可申請改以具結方式替代喪失原籍證明的6種情況、以及延長的3種方式，4月21日起移民署各縣市服務站會同步受理申請。

民眾除了可以直接到服務站填寫，移民署今天晚間也會把相關資料作業規範等公開在官網上，讓民眾可下載申請書，填寫完後可以親送至服務站、郵寄或電子信箱寄送，移民署人員會檢視是否符合條件。

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林宏恩表示，至於移民署近期接獲陳情書部分，已逐案檢視是否符合規範，如果符合，移民署會主動通知當事人補充說明、或要求提供佐證文件。

林宏恩說，至於主張已有繳付過者，不管在海基會或移民署，應該都可以查得到紀錄，有這樣主張的人也歡迎提出，移民署會協助調閱相關檔案；除了這9項條件外，移民署會持續彙整特殊案例，滾動檢討替代措施，目前1萬2000人中，約有5000人符合具結或延長寬限的條件。（編輯：黃國倫）1140417