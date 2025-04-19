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管中閔：台灣前途不能讓少數偏激分子把持

2025/4/19 19:52
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（中央社記者郭建伸台北19日電）台大前校長管中閔今天表示，台灣面臨的風險就是美國和中國大陸，應重建穩定兩岸關係，平衡對美政策，不該成為美國人棋子。他呼籲，台灣的前途不是民進黨的前途，不能只讓少數偏激分子把持。

民眾黨今天舉行共識營，邀請管中閔演講。演講開始前，民眾黨國家治理學院主任翟本喬引言介紹，管中閔在上任台大校長時同樣遭受民進黨政府迫害，就任被延後1年多，「不過管爺很厲害，1個人幹掉3個教育部長」，引發現場笑聲。

管中閔以「當蠻牛闖進瓷器店」為題，闡述美國總統川普就任後的政經情勢。他說，希望社會能關心真正影響台灣前途的議題，而不是大罷免。

談及川普第二任期的風險，管中閔表示，台灣目前面臨的風險包含來自美國和中國大陸，美國的風險包含對等關稅及談判的代價、半導體產業鏈轉移、美國持續需索保護費以及政策高度不確定，而對川普而言最重要的就是買賣，台灣無法預測什麼會成為買賣標的。

管中閔指出，至於中國大陸的風險，包含台灣對陸貿易依存度高、兩岸關係惡化，而台灣經濟長期在美國與中國大陸之間「左右逢源」，未來可能會陷入「左支右絀」。

管中閔表示，就如同烏克蘭總統澤倫斯基在白宮被川普質疑手中無牌，台灣也該思考有什麼籌碼。他認為，台灣應該重新思考政策方向，將美國和中國大陸的經濟壓力，轉換為國內經濟結構調整的動力，朝擴大開放市場與國際接軌的法規環境，培植更多元的服務內容產業，並重建穩定的兩岸關係，平衡對美的政策。

管中閔也說，川普喜歡交易，是否可能拿台灣的安全來交易，但台灣不該是棋子，不該一味靠在美國那一方，甚至是太阿倒持，把劍柄遞給對方任人宰割，台灣要想辦法在中間發揮主動性與能動性，不要變成美國人的棋子。

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管中閔表示，現在兩岸關係越來越緊張，不是民眾黨造成，而是一批只有40%選票基礎的人決定兩岸關係，但台灣的前途不是民進黨的前途，而是2300萬人的前途，不能只讓民進黨少數偏激分子把持。

管中閔呼籲，應藉由更多人參與，來約束少部分偏激分子把台灣帶到不可挽回地步，台灣雖不是兩岸關係主導者，但在天秤上應平衡對美關係、緩解兩岸風險。（編輯：黃國倫）1140419

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