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賴總統哀悼方濟各辭世 府：持續深化與梵蒂岡邦誼

2025/4/21 18:48
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（中央社記者葉素萍台北21日電）天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德聞訊後深感哀悼不捨，向教廷致以台灣政府與人民誠摯悼念與深切慰問。郭雅慧說，台灣將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化與梵蒂岡的深厚邦誼。

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。

賴總統透過社群平台x發文表示，他代表台灣人民，向天主教社群和每一位為教宗逝世而悲傷的人，表達最誠摯的哀悼之意。賴總統並說，將持續從方濟各一生追求和平、全球團結以及關懷弱勢的精神中得到啟發。

總統府也發布新聞稿，郭雅慧表示，賴總統聞訊後深感哀悼不捨，向教廷致以台灣政府與人民誠摯悼念與深切慰問，同時指示外交部長林佳龍向教廷駐台大使館轉達悼念之意；駐教廷大使館則轉致總統唁電，表達哀悼與不捨。

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郭雅慧表示，賴總統感念方濟各在位期間與台灣互動友好密切，尤其方濟各關注社會公義、倡導環境永續，以及提倡對移民、童工與女性受暴的關懷等議題，其對於全球和平理念的倡議與號召，影響舉世人類文明。

郭雅慧說，方濟各的辭世是國際社會的損失，祈願方濟各安息，台灣將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化與梵蒂岡的深厚邦誼。（編輯：林興盟）1140421

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