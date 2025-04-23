藍委質疑陳抗活動不辦綠 張榮興：依事證滾動檢討

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（中央社記者陳俊華台北23日電）立委指出，國民黨主席朱立倫號召群眾到北檢抗議遭傳喚，但去年青鳥在立法院外陳抗卻沒被偵辦，質疑辦藍不辦綠。警政署長張榮興今天表示，每場群眾活動都依現場事證處理，會依事證滾動式檢討。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、張榮興等人列席備詢。

國民黨立委許宇甄質詢時指出，去年12月20日青鳥在立法院外集結，事後除了將民進黨立委鍾佳濱移送法辦外，還有移送誰。張榮興回應，那場是由台北市政府警察局執行，每場群眾活動都會依現場事證處理，檢視相關事證，沒有函送其他人員，只有鍾佳濱。

許宇甄則播放當天影片，指除鍾佳濱外，至少有3人都以油壓剪破壞護欄，還有民進黨立委協助青鳥推倒護欄要衝進立法院，更有民眾勒住員警脖子。張榮興表示，會依照事證做滾動式檢討，這是構成要件跟程度的問題。

至於是否移送「首謀者」，張榮興指出，那天沒有單獨的首謀情形，因為那天是有申請核准的主辦人，且群眾活動樣態非常多，會衡量現場狀況處置，尊重台北市警局的處置。

北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議，劉世芳說北市警會先傳喚「首謀者」朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃等3人。

許宇甄認為，劉世芳是有史以來第一個指揮警方辦案的內政部長；劉世芳強調，是按照集會遊行法相關規範處理，檢警調在執行過程，她沒有下指導棋。

許宇甄表示，希望警政署積極偵辦去年12月20日民進黨立委教唆青鳥衝撞立法院，不要只有辦藍不辦綠。張榮興說明，這部分交由台北市警局處理。

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另外，朱立倫號召民眾4月26日上凱道集結，國民黨立委徐欣瑩指出，她得到消息在426當天會有人反串，自備五星旗、共黨旗混入人群，可能引起衝突，但這些人絕對不是這次活動邀請對象，要求警方協助取締。

張榮興回應，對於各種狀況都會掌握處理，426是申請合法集會，一定會維護集會過程的和平順利，如果牽涉其他干擾、與活動不相關者，會配合主辦單位排除。（編輯：林克倫、張若瑤）1140423