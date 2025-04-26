因應美國關稅 賴總統：盼找到台灣下個階段機會

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（中央社記者沈如峰基隆26日電）因應美國關稅政策，總統賴清德今天赴基隆聽取產業意見指出，期盼藉這次挑戰，找到台灣下一個階段機會，讓產業立足台灣、站得更穩，布局全球、加強美國，行銷全世界。

賴總統下午率領總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝等前往經濟部大武崙產業園區服務中心參加座談，聽取地方產業對於美國對等關稅衝擊的影響與意見。

賴總統致詞時表示，面對美國對等關稅，台灣嚴陣以待，政府已籌組談判團隊，爭取調降關稅，保障業界發展空間，也會透過包括擴大採購及投資、解決出口管制及洗產地問題等方式，爭取美國政府支持，也希望此行聽取業者寶貴意見，讓談判團隊進行談判時，能兼顧各行業權益。

賴總統指出，行政院長卓榮泰在第一時間已經提出受影響產業的照顧支持計劃，原本推估是新台幣880億元，但經幾次的座談後，接受業界的意見，政府調整到930億元，期盼更能夠符合業者的需要。

賴總統表示，因應美國對等關稅，政府不是要解決當前的問題而已，希望藉由這次挑戰能夠找到台灣下一階段機會，讓產業立足台灣、站得更穩，布局全球、加強美國，也行銷全世界，政府也會積極落實台灣中長期經濟發展計劃，讓未來台灣的經濟能夠更加茁壯、產業能夠更加發展。

和光工業董事長許吉欽指出，公司主要生產衛浴自動化產品，其中有98%是外銷，在外銷產品中有38.9%是輸往美國，因此這次確實受到影響；若政府對美談判無法讓關稅調降，公司必須啟動內部應變機制，例如調整材料成本，因為中小企業無法到美國設廠，只能從內部因應。

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許吉欽說，行政院所提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」基本上還是對台灣的中小企業有幫助，理由是若短期內關稅提高，顧客下單會減緩，顧客也不會自行吸收關稅，這時一定回頭要求供應鏈必須做改變，要不然就是放棄美國市場；政府相關融資方案或許可讓台灣業者供應鏈進行內部效率提升，因應關稅衝擊，也讓業者能夠有時間找尋其他的海外市場。

其他業者建議，目前雖有關稅緩衝期，但90天過後還是面臨市場不穩，除建議政府在對美談判時，能讓關稅真的調降，或是給予業者更多實質上的支持或補貼，包含更多的融資貸款。（編輯：戴光育）1140426