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因應關稅衝擊傳達台灣心聲 立院副院長江啟臣今晚率團訪美

2025/4/27 12:31（4/27 12:40 更新）
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立法院副院長江啟臣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）美國總統川普宣布對等關稅政策後，立法院副院長江啟臣今天晚間將與台美國會聯誼會、外交及國防委員會成員，一同訪問美國華府；拜會國會山莊、行政部門及智庫，傳達台灣產業及民眾心聲，推動台美合作法案，尋求台美互利互惠雙贏局面。

江啟臣今天透過新聞稿，說明赴美行程與規劃，晚間將與國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君搭乘同一航班前往。民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳將於明天出發。

江啟臣表示，台灣產業界在對等關稅衝擊下，面臨極大挑戰，20多天來，他積極走訪基層、傾聽民眾聲音，不少產業提到關稅壓力、地緣風險、資金需求等政策不確定性帶來的問題。

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江啟臣指出，對於未來該如何因應，除期盼政府儘速與美國完成談判外，也希望從更多面向，例如產業分工、製造合作、職訓教育、人才交流等，促進台美互補實質合作。與會代表提到，希望他可以把這些建議帶到美國，讓美國朋友知道，台美間不止有台積電、半導體可以合作，還有很多產業領域都有分工合作的機會，台灣製造（MIT）絕對會是美國互信合作的夥伴關係。

訪團停留美國期間，將拜會國會、智庫、行政部門、產業界等，與美國各界座談交換意見。除關稅議題外，亦將說明「避免雙重課稅法案」的重要性，期盼美國會早日通過；另就台海情勢，國防安全，與相關單位研討，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。（編輯：蘇志宗）1140427

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