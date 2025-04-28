黃國昌：想要賴清德下台 已成多數台灣人共同心聲

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（中央社記者陳俊華台北28日電）國民黨主席朱立倫今天表示，520後要全面發動罷免總統賴清德運動。民眾黨主席黃國昌指出，將就任滿1年的賴清德政府繳不出像樣成績單，卻不斷製造衝突對立來掩飾施政不力，想要賴清德下台已成為非常多台灣人共同心聲。

國民黨主席朱立倫上午舉行「『罷免賴清德行動』全國啟動，罷免賴清德『綠衛兵』立委」記者會時表示，5月20日開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各式罷免總統賴清德運動。

外界關注，國民黨的記者會主題與民眾黨日前的「掃除綠衛兵」行動名稱類似，國民黨是否正在與民眾黨靠攏。黃國昌上午受訪時回應，沒有必要去談誰靠攏誰，重要的是台灣人民所共同面對的，是即將就任滿1年的賴清德政府，繳不出像樣成績單。

黃國昌說明，賴政府執政成績蒼白無力，卻在台灣社會不斷製造衝突仇恨，來掩飾自己施政不力。面對這樣的政府，民眾黨與人民都非常心痛，「想要賴清德下台，其實已經成為非常多台灣人民共同的心聲」。

黃國昌提到，在掃除綠衛兵行動上，對於在立法院內專門護航、忘了自己是立委，自我降格為執政團隊的啦啦隊，甚至不惜大造謠的民進黨立委，相信公民看不下去，會站出來有相應的作為。

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民眾黨立法院黨團副總召張啓楷談及，依憲法規定，總統罷免案有4個程序要走，包含就職滿1週年、經全體立委1/4提議、全體立委2/3同意提出，罷免案成立後，經全民投票，「全民如果現在來投票的話，賴清德就會下台」。

張啓楷指出，有人說要達到全體立委2/3同意的門檻非常困難，但就要看執行力與意志力，「現在要拉下14位民進黨會困難嗎」，51席民進黨立委這1年來未善盡立委職權。罷免賴總統、罷免14席民進黨立委要雙管齊下，只要有堅定意志並不困難，罷免剛剛好而已。（編輯：林克倫、張若瑤）1140428