加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 政治

核三2號機5/17除役 王鴻薇：民眾健康金錢付更高代價

2025/4/29 11:38（4/29 13:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為核三廠。（中央社檔案照片）
圖為核三廠。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北29日電）核三廠2號機將於5月17日除役，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，由於核電退場，將導致大量倚賴火力發電及昂貴綠電，台灣未來的用電是越來越髒、越來越貴。台灣能源政策徹底失敗，讓民眾不管在健康及金錢上，都要付出更高的代價。

外界關心核三2號機將於5月17日除役，是否影響民生電價與能源配比等議題。行政院長卓榮泰今天表示，按照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，供電無虞，甚至到2032年前發電量都足夠，請民眾安心。

王鴻薇則表示，核三2號機將於5月17日除役，宣告台灣核電走入歷史，由於核電退場，將導致未來會大量倚賴火力發電以及昂貴綠電，台灣未來用電是越來越髒、越來越貴。

google news透過 Google News追蹤中央社

王鴻薇也說，尤其台電現在虧損已達新台幣4200多億元，光是光電每月就要虧損60億元，所以即便政府希望年年補貼台電虧損，可是台電的財務將成為無底洞，即便政府拿納稅人的錢一直不停撥補，也沒辦法阻擋台電必須調高電價才能彌補虧損。

王鴻薇認為，現在的能源政策錯誤，應該要做調整，尤其核三燃料棒的儲存槽根本還沒滿，不管是1號機組、2號機組都可以往延役的方向進行，但政府不思此道，死抱住反核神主牌，走向非核家園，使得台灣的能源政策徹底失敗，讓民眾不管在健康以及金錢上，都要付出更高的代價。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140429

#王鴻薇
#台電
#立法院
#核三
#國民黨
王鴻薇
卓榮泰說明因應關稅特別條例 國民黨團建議發現金刺激經濟合體王鴻薇徐巧芯 蔣萬安：和5席藍委堅定站一起
立法院
廖偉翔提普發現金 卓榮泰：承平時代可考量海鯤艦4月海測無望？ 海軍：朝備便出海條件努力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：