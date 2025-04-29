核三2號機5/17除役 王鴻薇：民眾健康金錢付更高代價

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）核三廠2號機將於5月17日除役，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，由於核電退場，將導致大量倚賴火力發電及昂貴綠電，台灣未來的用電是越來越髒、越來越貴。台灣能源政策徹底失敗，讓民眾不管在健康及金錢上，都要付出更高的代價。

外界關心核三2號機將於5月17日除役，是否影響民生電價與能源配比等議題。行政院長卓榮泰今天表示，按照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，供電無虞，甚至到2032年前發電量都足夠，請民眾安心。

王鴻薇則表示，核三2號機將於5月17日除役，宣告台灣核電走入歷史，由於核電退場，將導致未來會大量倚賴火力發電以及昂貴綠電，台灣未來用電是越來越髒、越來越貴。

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王鴻薇也說，尤其台電現在虧損已達新台幣4200多億元，光是光電每月就要虧損60億元，所以即便政府希望年年補貼台電虧損，可是台電的財務將成為無底洞，即便政府拿納稅人的錢一直不停撥補，也沒辦法阻擋台電必須調高電價才能彌補虧損。

王鴻薇認為，現在的能源政策錯誤，應該要做調整，尤其核三燃料棒的儲存槽根本還沒滿，不管是1號機組、2號機組都可以往延役的方向進行，但政府不思此道，死抱住反核神主牌，走向非核家園，使得台灣的能源政策徹底失敗，讓民眾不管在健康以及金錢上，都要付出更高的代價。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140429