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共艦列隊27日過台海？國防部：當日無編隊情況

2025/4/29 12:48（4/29 12:56 更新）
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國防部情次室情研中心副主任胡中華上校29日在國防部例行記者會，回應媒體提問。中央社記者吳書緯攝 114年4月29日
國防部情次室情研中心副主任胡中華上校29日在國防部例行記者會，回應媒體提問。中央社記者吳書緯攝 114年4月29日
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（中央社記者吳書緯台北29日電）媒體報導，中共艦艇27日「列隊」穿越台灣海峽中線以東。國防部今天表示，中共船艦27日並沒有編隊通過海峽中線情況，當天台海周邊中共各式船艦總計14艘，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，海空軍兵力嚴密監控。

國防部上午召開例行記者會，外媒詢問美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）23日例行性通過台灣海峽，國防部卻未對外公布，並關切520總統賴清德就職一周年之際，中共是否會再度對台軍事壓迫。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，台灣海峽屬於國際海域，任何國家符合國際法、條約通過台海自由航行，由於都屬於常態行為，國防部不會特別公布，除非友盟國家有特別說明，國防部才會配合說明。

至於中共5月可能的對台軍事威脅，胡中華指出，中共的威脅一直都存在，中共對台威脅不會因人員、政黨、時間或是事件等，就會消失不存在，所以國軍仍然堅守崗位，運用聯合情監偵手段掌握共軍所有行動、敵情徵候，並運用海空兵力妥適應處以確保台海安全。

有關媒體報導中共艦艇27日「列隊」通過海峽中線以東，胡中華說明，中共船艦27日並沒有編隊通過海峽中線的情況發生，當天台海周邊總計中共各式船艦14艘，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，海空軍兵力嚴密監控，確保台海安全。

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針對高雄岡山民眾抱怨勇鷹高教機的飛行噪音比AT-3教練機更大，空軍司令部後勤處長田忠儀少將表示，目前空軍飛訓部每年依照噪音管制法實施監測作業。勇鷹高教機今年3月進駐岡山基地，現階段依照高雄市環保局選定9處地點，每日24小時監測，並在1、4、7、10月將監測報告送交高雄市環保局，辦理噪音影響評估。

至於增加噪音監測器，田忠儀指出，由區公所配合地方環保局選定監測器架設位置，現已由5區13里，調整為7區139里，並由空軍飛訓部委商架設噪音監測器；而噪音補助調整事宜，空軍飛訓部依照國防部規定，持續辦理後續相關作業。（編輯：林克倫、萬淑彰）1140429

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國防部：共軍藉口聯合戰備警巡 威懾挑釁不可取
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