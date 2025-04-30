接見華僑訪問團 韓國瑜盼立法行政相互尊重

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（中央社記者王承中台北30日電）立法院長韓國瑜今天接見「羅省中華會館回國訪問團」，他表示，近期許多華僑訪台，都很關心立法院的最新動態。他期許國會與行政部門相互尊重、各司其職，秉持大愛精神，攜手為台灣與全體人民創造更美好的未來與生活。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委王正旭等人的陪同下，在立法院接見「羅省中華會館回國訪問團」訪團一行。

韓國瑜在致詞時表示，「羅省中華會館」自1889年創立以來，迄今已有136年歷史。當年國父孫中山先生為推動民主革命，亦曾造訪該會館，受到僑胞熱烈支持與慷慨捐輸，大家出錢出力，共同促成中華民國的誕生。時至今日，「羅省中華會館」仍懸掛國父遺像與中華民國國旗，令人感佩。

韓國瑜指出，「羅省中華會館」一直是支持中華民國台灣的重要力量。無論是「2016年台南地震」、「2018年花蓮地震」，乃至「2024年花蓮0403大地震」，「羅省中華會館」皆迅速響應、率先發起賑災募款活動，令人十分感動。

韓國瑜表示，華僑如同一粒種子，飄洋過海，在異鄉落地生根、茁壯成長，卻始終心繫故鄉，是台灣的珍貴力量。近期許多華僑朋友訪台，都很關心立法院的最新動態。他期許國會與行政部門相互尊重、各司其職，秉持大愛精神，攜手為台灣與全體人民創造更美好的未來與生活。

「羅省中華會館」主席聶澤英表示，立法院代表全體台灣人民行使立法權，是亞洲的民主典範。中華民國是亞洲第一個民主共和國，訪團此行深刻感受到台灣社會安定、經濟穩健、科技與教育成就斐然，人民熱情好客，更珍視中華文化的保存與傳承，展現出華人社會重視教育與傳承的特色，深受感動。

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聶澤英表示，「羅省中華會館」致力於在美國推廣台灣文化，並規劃於2028年洛杉磯奧運期間，在唐人街設立「台北夜市」，屆時可望吸引大量人潮，進一步提升台灣國際能見度，並向美國社會介紹聞名世界的台灣美食文化。

韓國瑜最後表示，很感謝「羅省中華會館」於海外積極推廣台灣美食與文化，對其規劃於2028年洛杉磯奧運期間設立「台北夜市」表達高度期待，相信必將成為洛杉磯唐人街的一大亮點，也誠摯邀請訪團日後常至立法院交流訪問。（編輯：翟思嘉）1140430