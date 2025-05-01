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政院提修貨物稅條例 節能家電退稅擬延至116年底

2025/5/1 11:33（5/1 12:02 更新）
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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院會今天通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止，且可視實際推展情況延長一次、最多2年。草案將送立法院審議。

現行節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間只到今年6月14日。

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財政部指出，減徵措施自民國108年6月15日起實施，歷經2次延長實施期限，截至今年3月底，已退還減徵節能電器約1271萬台，減徵稅額約211億元。此次修法，再次延長減徵措施實施期限至116年12月31日，並增訂授權行政院得視實際推展情況延長1次，以2年為限，透過滾動檢討實施成效方式，讓政府資源做有效使用。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中指出，修法有助邁向2050淨零轉型目標、鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，以及促進家電產業升級等優點，請財政部、經濟部屆時與立院積極溝通協調，早日完成修法，讓措施無縫接軌。（編輯：蘇龍麒）1140501

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