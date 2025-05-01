罷免連署遭控偽造文書 立委林沛祥：捍衛清白

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（中央社記者沈如峰基隆1日電）政論名嘴溫朗東今天赴基隆地方檢察署提告基隆市選委會前總幹事張淵翔、立委林沛祥等人涉嫌將合格罷免連署書扭曲成不合格，觸犯偽造文書等罪。林沛祥回應，會捍衛自己清白。

檢方偵辦基隆市政府民政處長、也是基隆市選委會前總幹事張淵翔，涉嫌非法利用戶政系統查詢個資，協助比對國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址以利連署罷免民進黨籍議員，涉犯個資法、刑法偽造私文書罪。法院認為，張已坦承犯行、裁准新台幣40萬元交保。張淵翔向基隆市長謝國樑請辭昨天獲准。

溫朗東上午在罷免林沛祥領銜人陳青逸等人陪同下，提告張淵翔、林沛祥、現任基隆市選委會總幹事趙明華，涉嫌將合格的連署書扭曲成不合格，觸犯刑法偽造文書及公職人員選舉罷免法。

他說，今年3月7日，基隆市選委會開會，會議中提到「罷免林沛祥」案中有116件「偽造」；市選委會之後寄出了26件查詢單，詢問「是否為本人簽名」，其中有20件說「是（本人簽名）」，6件沒回函。這等於回函的每一件查詢單，都表明自己真的有簽名連署罷免林沛祥。民眾都說簽名是真的，那116件「簽名偽造」怎麼來的？

溫朗東表示，張淵翔不當攜出戶政資料的行為，嚴重違反人權保障，也會讓國人對公務體制喪失信心；他懷疑張淵翔與趙明華都涉及選務不公，也涉嫌從去年的「罷免謝國樑」案到今年的「罷免林沛祥」案，都將合格的連署書扭曲成不合格。

對於「罷免林沛祥」案被基隆市選委會認定有116件「簽名偽造」；陳青逸說，對此相當遺憾及無助，市選委會至少都要寄出查詢單查詢，公民團體在基隆推動罷免真得是很困難，不知道未來的路要怎麼走，希望全國民眾都要知道張淵翔濫用戶政系統這件事情，必須重視，不能再漠視官員濫用公家資源，進行黨同伐異的行為，這違反憲政民主國家的基本原則。

林沛祥表示，身為民意代表，他從不逃避檢視，也願意依法接受司法機關的調查；罷免是公民的權利，但不是以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士用拿來操作流量。

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林沛祥指出，對於溫朗東「以告發之名、行抹黑之實」的荒謬說法，他將保留提告權利，依法捍衛自己的清白。「明明是有人偽造簽名來罷免我，結果你卻來告我偽造文書？這樣的邏輯也能說得通？」這樣的操作，是何等的噁心。

基隆市選委會總幹事趙明華表示，市選委會依法辦理選務，依法配合偵辦，不做任何不必要的評論，維持選務中立暨選務不語的立場。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140501