罷瑤擬找陳智菡當領銜人 黃國昌：台灣民主發展悲哀

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（中央社記者陳俊華新北4日電）罷免民進黨立委吳思瑤團體擬找民眾黨團主任陳智菡當備位領銜人。民眾黨主席黃國昌今天說，這是台灣民主發展的悲哀，到底受到什麼樣的打壓，導致這樣狀況；在士林、北投的台北市議員黃瀞瑩也收到很多罷免吳思瑤的連署書。

黃國昌、民眾黨籍新北市議員陳世軒、民眾黨新北黨部主委周台竹上午到蘆洲保和宮，提前慶祝母親節發放康乃馨。

媒體詢問，是否要拉抬民眾黨新北市議員擬參選人周曉芸選情。黃國昌說，不需要太多政治聯想，新北市本來就是他的責任區，今年擴大服務量能，在各區逐步有更多民眾黨優秀人員投入服務，周曉芸離開中央黨部組織部，協助三蘆的選民服務。

罷免吳思瑤的提案領銜人張克晉聲明退出領銜人身分，「地動刪瑤」召集人賴苡任擬找陳智菡擔任備位領銜人。

黃國昌表示，某個程度上來說，這是台灣民主發展的悲哀，到底受到什麼樣的打壓，甚至在司法偵訊過程中，是否遭受到心理壓力上的不當對待，導致這樣狀況；黃瀞瑩及志工也收到很多民眾希望罷免吳思瑤的連署書。

黃國昌說，對於造成台灣社會衝突、分裂，以及人民彼此間在政治上不必要的對立，要負最重責任的是民進黨。對於民進黨想再走回一黨專制、獨裁的老路，民眾黨不會坐視不理，在關鍵時刻一定號召所有支持者捍衛、守護台灣民主。

另外，罷免新竹市長高虹安團體宣布二階連署將送件。黃國昌表示，在民進黨團總召柯建銘帶領下搞這件事，說要送罷免連署書，一點都不意外；希望身兼民進黨主席的總統賴清德能以台灣為念、以蒼生為念，過去這段時間百工百業受到很大衝擊，盼賴總統發揮領導人高度，制止造成社會分裂的大罷免行動。

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至於民進黨立委林淑芬談及，過去和黃國昌交情不錯、滿欣賞他。黃國昌說，老實講滿遺憾，多數民眾期待望立委好好問政，監督政府、而不是護航政府，幫百姓發聲、而不是幫執政黨發聲，過去林淑芬並不是為了捍衛黨意，就是非不分的人，「現在不僅在國會暴力毆打在野黨立委，甚至有些粗言穢語」，讓人非常感慨。

黃國昌表示，他會一本初衷、好好為國家做事，真正把政黨利益、個人利益放在國家利益、人民利益之上，過去一年來賴清德政府做了不好的示範。（編輯：蘇龍麒）1140504