加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張淵翔涉用戶政系統查個資助罷免 基隆檢方提新事證聲押獲准
首頁 / 政治

教廷跨宗教對話部副秘書長訪台 出席跨宗教研討會

2025/5/6 12:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北6日電）友邦教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父訪台，並出席跨宗教研討會。外交部今天表示，鮑霖神父再度訪台，彰顯台灣與梵蒂岡攜手推動跨宗教交流，樂見台梵持續合作。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀於業務簡報表示，教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Father Paulin Kubuya）於1日至11日訪台，期間將出席7日至9日於國家圖書館舉辦的「神」與「道」國際研討會，並將拜會佛光山及台灣一貫道總會等宗教代表，盼進一步促進教廷與台灣宗教界的跨宗教對話及合作，外交部表達誠摯歡迎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃鈞耀說明，鮑霖神父曾在台灣傳教20多年，曾於輔仁大學任教，並在去年3月首度以教廷跨宗教對話部副秘書長身分訪台。

黃鈞耀強調，今年鮑霖神父再度訪台，參加跨宗教研討會，彰顯台灣與梵蒂岡攜手推動跨宗教交流，雙方共享宗教自由的普世價值。外交部樂見台梵在各項跨宗教交流與對話上的持續合作。（編輯：蘇龍麒）1140506

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：