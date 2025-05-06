最新國情紀錄片AI科技島9日首播 90秒精華版釋出[影]

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影片來源：Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan

（中央社記者楊堯茹台北6日電）外交部與Discovery頻道合作的最新國情紀錄片「台灣無比精采：AI科技島」將於9日晚間10時首播，今天釋出30秒預告片以及90秒精華版片段，凸顯台灣為AI創新提供各項解方，深化與友邦及理念相近國家的實質互惠關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，為呈現台灣在全球晶片與人工智慧（AI）產業供應鏈的關鍵角色，外交部與Discovery跨國頻道合作攝製「台灣無比精采：AI科技島」（Taiwan Revealed: AI Technology Island）國情紀錄片，將於9日晚間10時在台灣Discovery頻道首播，22日起陸續在東南亞、印度、韓國與日本等亞洲19個國家及地區播映，全片後續將上掛該頻道YouTube平台供全球觀看。

外交部說明，影片介紹台灣AI產業從上游的晶片設計，中游的製程技術突破，到下游的軟硬體整合服務，都展現出台灣站在全球科技前沿，擁有公私部門協力的研發與生產量能與應用實力。

外交部說，影片除回顧台灣奈米製程的技術革命，使台灣從產業追隨者躍升為全球領頭羊外，也特別介紹當前3個成功案例：以AI視覺及生成式技術巡檢太陽能板異常現象，運用AI科技提供友邦帛琉智慧醫療援助，以及協助捷克培訓半導體晶片研發人才，凸顯台灣不僅將AI創新提供各項解決方案，也致力深化與友邦及理念相近國家的實質互惠關係，以彰顯「榮邦」外交精神。

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外交部強調，影片點出，無論是AI超級電腦、智慧手機或資料中心，背後的核心動力都是台灣製造的晶片。本片生動描繪出台灣作為全球半導體與AI產業中心的關鍵影響力，帶領觀眾深入了解半導體產業如何善用 AI 驅動自動化創新，並認識推動這場變革的關鍵人物。

外交部自2011年起與Discovery頻道合作，已陸續攝製7部不同主題的紀錄片，深獲國內外閱聽大眾與專業人士的喜愛和肯定。2023年的紀錄片「星廚探味：台灣」，在今年3月美國第16屆「The Taste Awards」中獲得「最佳非英語節目、影集或影片」與「最佳亞洲節目」兩項殊榮。（編輯：林興盟）1140506