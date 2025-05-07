藍中常會談司法追殺 綠諷：先面對死亡連署造假

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（中央社記者葉素萍台北7日電）國民黨中常會今天邀請曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲，以專題報告「當檢調來敲門！司法追殺下，如何保障自己權益」。對此，民進黨發言人韓瑩表示，不評論他黨中常會，但呼籲國民黨先誠實面對死亡連署涉及造假文書的問題。

民進黨下午召開中常會，民進黨立法院黨團總召柯建銘因身體因素，已多次缺席中常會，今天再度現身。

據轉述，柯建銘在會中表示，施政總質詢6日已結束，這是史上最長的總質詢，國民黨表現令人失望、非常惡質。柯建銘並說明，國民黨9日要推動反廢死、反戒嚴公投，但這不該是公投題目，立法院長韓國瑜明天雖召集協商，但協商只是過水，希望黨團每位立委上台發言強化論述。

柯建銘批評，國民黨在國會亂搞，提案沒有正當性，是個沒有價值的黨，「國民黨終將步入歷史的焚化爐」。

據轉述，民進黨團幹事長吳思瑤也在會中補充，民進黨團非常關心台北保母虐童致死案（剴剴案）開庭審理情況，包括她、民進黨團書記長陳培瑜、立委林月琴、郭昱晴也都舉辦公聽會、在社群發表圖文倡議兒童保護相關法制強化工作，黨團也已提出5大面向、11項改善精進作為，並推出「兒童托育服務專法」。

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吳思瑤強調，她希望國民黨、民眾黨能共同支持，讓專法盡速通過，會比推動「反廢死、反戒嚴」這2項沒有意義的公投案更重要。

另外，據轉述，民進黨中常委陳茂松也在會中談及，美國眾議院5日通過「台灣保證實施法案」和「台灣國際團結法案」，建議黨公職可以多多擴散此論述，讓大家更加了解聯大2758號決議不涉台。（編輯：張若瑤）1140507